La institución humanitaria ha realizado una nueva extracción de su tradicional rifa en la ciudad autónoma. La recaudación de este sorteo, de gran calado entre los ceutíes, se destina íntegramente al sostenimiento de los programas sociales y de atención a colectivos vulnerables que la organización desarrolla en la región.

Cruz Roja Ceuta ha celebrado este jueves, 5 de marzo de 2026, una nueva edición de su sorteo benéfico, correspondiente a la actual serie de sorteos diarios. Este evento constituye una de las principales vías de financiación de la entidad en la ciudad autónoma, permitiendo que la solidaridad de los ciudadanos se transforme en recursos directos para la asistencia humanitaria, el apoyo a la infancia y la atención de emergencias locales.

La denominación de estos sorteos cuenta con un profundo arraigo en Ceuta, donde la colaboración con Cruz Roja a través de este sistema de boletos se ha transmitido generacionalmente. En esta ocasión, la expectación ha vuelto a ser máxima entre los participantes, quienes aguardaban la publicación oficial del número agraciado para comprobar la suerte en sus papeletas.

Un sorteo clave para la labor humanitaria

Más allá del componente lúdico, la importancia de esta rifa radica en su carácter finalista. Los beneficios obtenidos por la venta de boletos en esta jornada se integrarán en las partidas presupuestarias destinadas a los proyectos de inclusión social que la institución lidera en 2026. Gracias a este compromiso ciudadano, Cruz Roja puede garantizar la continuidad de servicios esenciales como el acompañamiento a personas mayores o la distribución de productos de primera necesidad.

Número premiado de la jornada

Tras el acto oficial de extracción de bolas realizado por los responsables de la organización en la sede de la ciudad, se ha dado a conocer la cifra ganadora de este jueves.

Según el acta oficial del sorteo celebrado este 5 de marzo de 2026, el nombre popular y el número premiado han sido:

La Casa: 064

Desde la organización han recordado a los poseedores de los boletos la importancia de verificar sus papeletas y han agradecido la participación masiva, fundamental para que la entidad siga siendo el principal baluarte de la asistencia social en la ciudad autónoma.

Histórico de resultados: Sorteos de Cruz Roja Ceuta 2026

A continuación, se detalla la relación de los números premiados en las últimas jornadas, incluyendo su denominación popular y la fecha correspondiente para facilitar la comprobación de boletos anteriores: