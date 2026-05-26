La extracción diaria de la institución benéfica otorga el primer premio al número 997, una combinación vinculada en el refranero local a la denominación de «La gallina»

La Cruz Roja de Ceuta ha llevado a cabo este martes, 26 de mayo de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo diario, una iniciativa de carácter benéfico que cuenta con un notable arraigo entre los ciudadanos de la ciudad autónoma. En esta ocasión, los bombos oficiales han deparado una combinación numérica que, dentro del glosario consuetudinario de «motas» y apelativos tradicionales utilizado de forma habitual por los vendedores y los participantes, recibe un nombre singular y específico estrechamente ligado a la cultura popular de la localidad.

Combinación ganadora del sorteo de hoy

Tras el preceptivo proceso de extracción realizado en la tarde de hoy, el número premiado ha sido el siguiente: 997

Siguiendo la arraigada costumbre ceutí de asignar una identidad figurada a cada una de las cifras del repertorio para singularizar los resultados del juego, el número 997 es identificado popularmente bajo la denominación de «La gallina». Esta práctica tradicional, transmitida de forma oral, dota de un sello de identidad propio a cada jornada, uniendo la acción social de la rifa con el lenguaje y las costumbres cotidianas de la población local.

Destino de la recaudación y compromiso humanitario

La organización de este sorteo diario constituye una de las vías esenciales para la financiación y el sostenimiento de los diversos proyectos humanitarios que la Cruz Roja desarrolla de manera ininterrumpida en Ceuta. Los fondos económicos obtenidos a través de la venta de los boletos en la jornada de este martes 26 de mayo se destinarán íntegramente a sufragar los programas de asistencia social dirigidos a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables de la comunidad.

Gracias al respaldo ciudadano derivado de la adquisición de estas participaciones, la institución benéfica puede garantizar la continuidad de sus líneas de intervención en áreas prioritarias como la inclusión social, la atención integral a personas mayores, el apoyo a la infancia y el mantenimiento operativo de los servicios de socorro y emergencias. De este modo, cada boleto validado se traduce en un recurso directo para dar cobertura a las necesidades sociales del ámbito local.

Directrices para la comprobación y el cobro de premios

Los ciudadanos que dispongan de una participación con el número 997 agraciado en el sorteo de hoy martes deben cumplimentar el protocolo oficial establecido por la organización para proceder a la gestión y el cobro de sus correspondientes cuantías económicas:

Conservación del resguardo: Resulta un requisito obligatorio y de carácter indispensable la presentación del boleto físico original. El documento debe encontrarse en un estado óptimo de conservación, quedando completamente exento de roturas, tachaduras, enmiendas o cualquier alteración que pudiera comprometer su autenticidad o dificultar la debida validación por parte de los servicios oficiales. Puntos de atención autorizados: Los poseedores del título premiado pueden personarse en la sede oficial de la Cruz Roja Española en Ceuta o, de igual modo, consultar directamente con los vendedores oficiales autorizados que desempeñan su labor en las diferentes zonas de la ciudad autónoma para recibir las instrucciones precisas destinadas a formalizar el abono del premio.

La Cruz Roja de Ceuta expresa su agradecimiento ante la constante implicación y solidaridad demostrada por la ciudadanía, cuyo apoyo diario permite consolidar la viabilidad de las prestaciones humanitarias y de auxilio social desplegadas en favor de las personas que requieren mayor protección dentro de la sociedad local.