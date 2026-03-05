El líder del PP acusa al presidente del Gobierno de ejercer la «ética del engaño» en el ámbito internacional y denuncia contradicciones en el uso de las bases estadounidenses y el envío de material militar.

La política exterior de España se ha convertido en el nuevo tablero de ajedrez entre el Gobierno y la oposición. Este jueves, durante una jornada del Partido Popular con motivo del Día de la Mujer en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un duro ataque contra Pedro Sánchez, a quien ha definido como «la ética del engaño en versión internacional».

Respondiendo al lema del «No a la guerra» que el Ejecutivo ha vuelto a enarbolar ante la crisis en Oriente Medio, Feijóo ha replicado con otras cuatro palabras: «Como siempre, Sánchez miente». Según el líder de la oposición, el presidente ha perdido toda credibilidad ante la OTAN y la Unión Europea.

Las «contradicciones» denunciadas por el PP

Feijóo ha desgranado una serie de puntos en los que, a su juicio, el discurso oficial de paz del Gobierno choca con la realidad de los hechos:

Uso de bases militares: El líder del PP ha denunciado que Sánchez rechaza públicamente el uso de las bases americanas mientras, «a las pocas horas», despegan aviones desde Rota hacia Oriente Medio.

Cooperación militar: Acusa al Gobierno de negar la cooperación militar contra Irán en este marzo de 2026, a pesar de haberla permitido supuestamente en junio de 2025.

Envío de tropas: «Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra», señaló Feijóo, refiriéndose al cumplimiento de los compromisos con la OTAN.

El polémico vídeo de Margarita Robles

El enfrentamiento se ha visto avivado por la difusión de un vídeo de apenas cuatro segundos por parte del PP. En las imágenes, captadas antes de una reunión entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de EE. UU., Benjamin León, los populares sostienen que la ministra afirma estar «con Trump».

Feijóo ha criticado que Sánchez polemice con Donald Trump en público por puro «oportunismo» mientras, en privado, busca acercarse a su embajador. Para el líder del PP, el presidente carece de «superioridad moral» para hablar de derecho internacional:

«Para hablar de derecho internacional, antes hay que respetar el derecho nacional… y para venderse como patriota conviene no pactar el Gobierno con quienes buscan la destrucción de tu país», sentenció.

Crítica a la gestión interna

Aprovechando el acto en el Congreso, Feijóo vinculó la política exterior con la situación interna de España, afirmando que Sánchez utiliza estos conflictos para «manosear la política exterior con fines personales» y tapar un entorno que el líder popular definió como «lleno de corrupción».

La jornada concluyó con la advertencia de que la voz de España en el mundo se debilita porque, según Feijóo, fuera del país ocurre lo mismo que dentro: «Nadie se lo toma en serio, porque no es serio».