Jorge Buxadé insta a los populares a abandonar las declaraciones públicas y centrarse en una negociación privada tras el fracaso de la primera votación de investidura de María Guardiola.

El escenario político en Extremadura se encuentra en un punto de máxima fricción. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha lanzado un mensaje directo a la dirección del Partido Popular: es necesaria «prudencia con las palabras» y «discreción» absoluta en las negociaciones si se quiere alcanzar un acuerdo de gobierno.

Estas declaraciones, realizadas en Burgos durante un acto de campaña para las elecciones de Castilla y León, llegan en un momento crítico, apenas 24 horas antes de que la Asamblea de Extremadura se enfrente a una nueva votación decisiva.

Críticas a la «exposición mediática»

Buxadé ha reprochado al PP su gestión de los tiempos y los mensajes públicos, exigiendo a sus cargos «coherencia a la hora de votar» y que atiendan a las preocupaciones reales de los ciudadanos en lugar de alimentar el ruido mediático.

«Lo importante es cambiar las políticas en Extremadura, y para eso las negociaciones no deben airearse en los medios de comunicación», subrayó el dirigente de Vox.

La formación de Santiago Abascal mantiene que su propuesta de coalición seguirá sobre la mesa «hasta el último momento», condicionando su apoyo a una entrada efectiva en el Ejecutivo regional que garantice un giro ideológico en las instituciones extremeñas.

Un escenario de bloqueo parlamentario

La urgencia de Vox responde al varapalo sufrido por la candidata popular, María Guardiola, este pasado miércoles. En la primera sesión de investidura, Guardiola solo obtuvo los 29 votos de su partido, frente a los 36 votos en contra del bloque formado por el PSOE, Unidas por Extremadura y la propia Vox.

Mañana viernes, la Asamblea volverá a someter a examen la candidatura de Guardiola. El factor Vox: Sin el «sí» o la abstención estratégica de los de Abascal, la comunidad se encamina hacia un bloqueo institucional o incluso a la repetición electoral.

Coherencia y políticas

Vox insiste en que no aceptará un cheque en blanco y que el PP debe decidir si prefiere mantener el pulso dialéctico o sentarse a negociar un programa conjunto de gobierno. La formación busca evitar que el debate se centre en los nombres y se traslade a las «políticas» que, según Buxadé, deben revertir la gestión socialista en la región.