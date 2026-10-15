El Universitatea Craiova y el Getafe empataron el jueves 15 de octubre en la jornada 1 de la Conference League.
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En los 18 partidos se han marcado 53 goles, con 12 victorias locales, 2 victorias a domicilio y 4 empates.
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Resultados de la jornada 1 de la Conference League
|Fecha
|Partido
|Resultado
|jue. 15/10
|CSKA Sofia-Monaco
|1-2
|jue. 15/10
|Egnatia Rrogozhinë-FC Midtjylland
|1-1
|jue. 15/10
|FC Lugano-FK Crvena Zvezda
|3-2
|jue. 15/10
|Gent-Aarhus
|1-0
|jue. 15/10
|HNK Hajduk Split-Ajax
|2-1
|jue. 15/10
|KuPS-Trabzonspor
|2-4
|jue. 15/10
|Mjallby AIF-Inter Club d’Escaldes
|2-0
|jue. 15/10
|Panathinaikos-Borac Banja Luka
|2-1
|jue. 15/10
|Riga-Kairat Almaty
|1-1
|jue. 15/10
|Universitatea Craiova-Getafe
|1-1
|jue. 15/10
|Atalanta-Pafos
|3-1
|jue. 15/10
|Brann-Lincoln Red Imps FC
|2-1
|jue. 15/10
|Brighton-Kauno Žalgiris
|4-0
|jue. 15/10
|FC Copenhagen-SC Braga
|3-0
|jue. 15/10
|Heart Of Midlothian-FC Nordsjaelland
|1-1
|jue. 15/10
|SC Freiburg-FK Jablonec
|3-2
|jue. 15/10
|St. Truiden-FC Iberia 1999
|2-0
|jue. 15/10
|Twente-FC Thun
|1-0
Con estos 18 resultados la jornada 1 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- CSKA Sofia-Monaco. Goles del CSKA Sofia: J. Zwarts (76′); del Monaco: P. Brunner (3′), A. Fati (43′). Amarillas: 3 del CSKA Sofia y 1 del Monaco.
- Egnatia Rrogozhinë-FC Midtjylland. Goles del Egnatia Rrogozhinë: I. Gruda (26′); del FC Midtjylland: Cho Gue-Sung (33′). Amarillas: 1 del Egnatia Rrogozhinë y 0 del FC Midtjylland.
- FC Lugano-FK Crvena Zvezda. Goles del FC Lugano: A. Ajeti (25′), D. Moncada (84′), A. Grgic (89′ de penalti); del FK Crvena Zvezda: T. Elsnik (32′), R. Krunic (67′). Amarillas: 2 del FC Lugano y 5 del FK Crvena Zvezda.
- Gent-Aarhus. Goles del Gent: H. Goore (87′). Amarillas: 2 del Gent y 2 del Aarhus.
- HNK Hajduk Split-Ajax. Goles del HNK Hajduk Split: A. Sanyang (37′), M. Soticek (55′); del Ajax: D. Klaassen (53′). Amarillas: 2 del HNK Hajduk Split y 0 del Ajax.
- KuPS-Trabzonspor. Goles del KuPS: P. Pennanen (54′), G. Engvall (90+6′); del Trabzonspor: P. Onuachu (3′), M. Salah (44′), Franculino (47′ y 90+1′). Amarillas: 3 del KuPS y 2 del Trabzonspor. Penalti fallado: P. Parzyszek (KuPS, 59′).
- Mjallby AIF-Inter Club d’Escaldes. Goles del Mjallby AIF: J. Bergstrom (54′), A. Noren (65′). Amarillas: 3 del Mjallby AIF y 1 del Inter Club d’Escaldes.
- Panathinaikos-Borac Banja Luka. Goles del Panathinaikos: C. Dessers (10′ de penalti), K. Kangwa (70′); del Borac Banja Luka: M. Jojic (80′). Amarillas: 0 del Panathinaikos y 3 del Borac Banja Luka. Penalti fallado: V. Taborda (Panathinaikos, 6′).
- Riga-Kairat Almaty. Goles del Riga: S. Oulad M’Hand (12′); del Kairat Almaty: M. Gual (5′ de penalti). Amarillas: 0 del Riga y 3 del Kairat Almaty. Penalti fallado: M. Badamosi (Riga, 28′).
- Universitatea Craiova-Getafe. Goles del Universitatea Craiova: A. Al Hamlawi (59′); del Getafe: N. Gudelj (81′). Amarillas: 5 del Universitatea Craiova y 1 del Getafe.
- Atalanta-Pafos. Goles del Atalanta: E. Elmas (1′), G. Raspadori (18′ de penalti), G. Scamacca (44′); del Pafos: Biel (88′). Amarillas: 0 del Atalanta y 1 del Pafos.
- Brann-Lincoln Red Imps FC. Goles del Brann: N. Castro (64′ y 81′); del Lincoln Red Imps FC: K. Gomez (59′). Amarillas: 2 del Brann y 2 del Lincoln Red Imps FC. Expulsados: N. Kasanwirjo (Brann, 23′), T. Cardozo (Lincoln Red Imps FC, 61′).
- Brighton-Kauno Žalgiris. Goles del Brighton: G. Rutter (41′ y 53′), J. Hinshelwood (45+2′), M. O’Riley (67′). Amarillas: 0 del Brighton y 1 del Kauno Žalgiris.
- FC Copenhagen-SC Braga. Goles del FC Copenhagen: M. Elyounoussi (49′), A. Cornelius (79′ y 86′). Amarillas: 2 del FC Copenhagen y 0 del SC Braga.
- Heart Of Midlothian-FC Nordsjaelland. Goles del Heart Of Midlothian: O. McEntee (33′); del FC Nordsjaelland: N. Rojkjaer (86′). Amarillas: 3 del Heart Of Midlothian y 3 del FC Nordsjaelland.
- SC Freiburg-FK Jablonec. Goles del SC Freiburg: V. Grifo (15′), D. Pavlovic (53′ en propia puerta), M. Eggestein (65′); del FK Jablonec: A. Rusek (28′), G. Kuol (90+3′). Amarillas: 1 del SC Freiburg y 3 del FK Jablonec.
- St. Truiden-FC Iberia 1999. Goles del St. Truiden: R. Vanwesemael (11′), I. Sebaoui (88′). Amarillas: 1 del St. Truiden y 0 del FC Iberia 1999.
- Twente-FC Thun. Goles del Twente: R. Zerrouki (65′). Amarillas: 1 del Twente y 1 del FC Thun. Expulsado: P. Kristal (FC Thun, 60′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de la Conference League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 2 están en el calendario oficial de la UEFA.
Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.