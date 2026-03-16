La organización benéfica mantiene su tradición diaria en la ciudad autónoma. Consulte aquí la denominación y el número agraciado de la jornada

El sorteo de la Cruz Roja en Ceuta, una cita diaria consolidada en el calendario local, ha celebrado este lunes, 16 de marzo de 2026, su edición correspondiente. Los participantes que cuentan con boletos para esta jornada pueden verificar si su número coincide con la extracción realizada.

Número premiado de hoy

El número que ha resultado agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta de hoy lunes, 16 de marzo de 2026, es el 708, conocido popularmente bajo la denominación de «La Dama».

Este sorteo, que cuenta con gran arraigo entre los ciudadanos ceutíes, combina el componente lúdico con una labor fundamental de respaldo a las causas benéficas que la organización desarrolla en la ciudad.

Sobre el sorteo

El sorteo de la Cruz Roja en Ceuta se lleva a cabo de manera diaria, asignando a cada cifra una denominación popular característica que facilita su identificación por parte de los seguidores habituales. La transparencia y la periodicidad de este sorteo lo han convertido en una referencia informativa para los participantes que esperan cada día conocer la combinación ganadora.

Se recomienda a todos los participantes que, en caso de resultar premiados, sigan las instrucciones pertinentes indicadas por la organización para la gestión y cobro de sus premios en los plazos establecidos.

Histórico de resultados recientes

A continuación, se detalla el histórico de los números premiados y sus nombres populares correspondientes a las jornadas anteriores: