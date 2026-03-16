El Ejecutivo español ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para este viernes con un objetivo prioritario: dar luz verde al plan de respuesta integral ante la crisis económica derivada del conflicto bélico en Irán. La decisión se ha hecho pública este lunes, tras una semana de intensas negociaciones internas para perfilar unas medidas que buscan frenar la escalada de precios y proteger a los sectores más vulnerables.

La aprobación del plan se ha fijado para el cierre de la semana para asegurar la presencia del presidente Pedro Sánchez, quien tiene previsto regresar de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas esa misma madrugada.

Ejes principales del plan de respuesta

El paquete de medidas, según han avanzado fuentes de Moncloa, combinará acciones estructurales con ayudas coyunturales directas:

Foco en energía y transporte: El ministro de Economía, Carlos Cuerpo , ha señalado que el sector agroalimentario y el del transporte son los más castigados por el alza de los carburantes y fertilizantes. El objetivo es evitar los «efectos de segunda ronda» que trasladen el coste energético al resto de la cesta de la compra.

El ministro de Economía, , ha señalado que el sector agroalimentario y el del transporte son los más castigados por el alza de los carburantes y fertilizantes. El objetivo es evitar los «efectos de segunda ronda» que trasladen el coste energético al resto de la cesta de la compra. Protección a los vulnerables: La prioridad del Ejecutivo será blindar a las familias con menos recursos y a los sectores industriales más expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales.

La prioridad del Ejecutivo será blindar a las familias con menos recursos y a los sectores industriales más expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales. Medidas energéticas y antifraude: La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha confirmado que el plan incluirá mecanismos específicos para todos los consumidores afectados y nuevas herramientas para combatir el fraude en el sector.

El IVA de los alimentos se mantiene

A pesar de la presión de diversos sectores, el ministro Cuerpo ha vuelto a descartar una rebaja del IVA de los alimentos en este paquete inicial. No obstante, ha subrayado que el Gobierno mantiene una «actitud flexible» y está preparado para ampliar las medidas si el encarecimiento de los productos básicos se agrava en las próximas semanas.