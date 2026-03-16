La 98.ª edición de los Premios Oscar será recordada como el momento en que el fenómeno global del K-pop terminó de conquistar la industria cinematográfica. ‘Las guerreras K-pop’, la película más vista en la historia de Netflix, ha cumplido con los pronósticos y se ha alzado como la gran triunfadora en su categoría, logrando un doblete inédito para la plataforma de streaming.

La cinta, producida en colaboración con Sony Pictures Animation, no solo ha ratificado su éxito comercial tras un año ininterrumpido en el Top 10, sino que ha conseguido algo que ninguna otra película de animación de Netflix había logrado hasta la fecha: ganar varios premios de la Academia en una misma noche.

Un doblete para la posteridad

El filme ha hecho historia al conquistar dos de las estatuillas más codiciadas:

Mejor Película de Animación: Consolidando el prestigio de Netflix y Sony en el sector.

Consolidando el prestigio de Netflix y Sony en el sector. Mejor Canción Original: Por el tema ‘Golden’, marcando la primera vez que el género K-pop recibe el máximo reconocimiento de la Academia.

La gala vivió uno de sus momentos más eléctricos con la actuación en directo de Ejae, Audrey Nunca y Rei Ami, integrantes de HUNTR/X, quienes interpretaron el tema ganador ante un Dolby Theatre entregado al ritmo coreano.

El fenómeno que no tiene techo

Desde su estreno en 2025, ‘Las guerreras K-pop’ ha pulverizado todos los récords de audiencia, superando con creces a cualquier otra producción de la plataforma. Este triunfo en los Oscar supone el broche de oro a una campaña impecable y refuerza la apuesta de Netflix por la animación de alta calidad y la cultura pop asiática.

«Es un triunfo destacado para un género musical que no deja de ganar adeptos y que, por primera vez, consigue un Oscar», señalan los expertos de la industria.

Futuro asegurado

La victoria llega en un momento inmejorable, ya que Netflix ha confirmado oficialmente una secuela. Tras el éxito crítico y comercial de esta primera entrega, la continuación de las aventuras de estas guerreras se posiciona como uno de los proyectos más esperados del cine de animación para los próximos años.