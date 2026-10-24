Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 24 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 00756 (60.000 € al décimo)
Segundo premio: 83727 (12.006 € al décimo)
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Reintegros: 1, 6, 7
Extracciones de cuatro cifras: 2643 · 4703 · 7140 · 7984
Extracciones de tres cifras: 069 · 083 · 186 · 393 · 425 · 679 · 749 · 888 · 892 · 981
Extracciones de dos cifras: 01 · 29 · 40 · 48 · 67 · 69 · 72 · 98 · 98
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
04 · 05 · 10 · 31 · 47 · 48
Complementario: 37
Reintegro: 4
Joker: 5745931
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
01 · 03 · 16 · 23 · 24 · 48
Complementario: 04
Reintegro: 9
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
63071. Serie 021. Reintegros 1
Mi día de la ONCE
8 de febrero de 1964 · número de la suerte 08
Super 11
21, 29, 32, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 58, 62, 63, 66, 67, 79, 84, 85. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
113. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
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