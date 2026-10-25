El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Spotify Camp Nou en un nuevo episodio del Clásico de LaLiga EA Sport a las 21:00 horas y se podrá seguir en directo por DAZN.

Un duelo de máxima expectación con el FC Barcelona en una racha histórica

El FC Barcelona afronta una cita de máxima expectación en LaLiga EA Sports tras igualar de forma brillante el histórico récord del Real Madrid al encadenar nueve victorias consecutivas en el arranque del campeonato doméstico. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a este trascendental compromiso en un momento pletórico de juego y voracidad ofensiva, dispuesto a dar un golpe de autoridad en su feudo para afianzar el liderato de la clasificación y mantener su imbatibilidad en una semana frenética que se encuentra marcada también por sus exigentes compromisos en el ámbito europeo. La afición barcelonista vivirá una jornada de alta intensidad en el Spotify Camp Nou, escenario en el que los azulgranas pretenden prolongar su excelente estado de forma competitiva frente al eterno rival de la competición nacional, en un contexto de máxima exigencia deportiva.

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El Real Madrid pisa el Spotify Camp Nou con sensaciones renovadas

Por su parte, el Real Madrid pisa el césped del Spotify Camp Nou con sensaciones plenamente renovadas tras solventar con total solvencia su anterior compromiso liguero frente al Sevilla con un resultado favorable de cuatro a uno. Con la dirección de Arda Güler ejerciendo como director de orquesta sobre el terreno de juego y la contrastada pegada letal de Kylian Mbappé en la parcela ofensiva, la escuadra blanca buscará asaltar el feudo azulgrana con el firme propósito de cortar la prolongada racha triunfal de su máximo rival, reivindicar con argumentos sólidos sus aspiraciones al título de Liga y decantar a su favor un Clásico que paraliza la atención del planeta fútbol. El combinado madrileño pretende plasmar sobre el césped todo su potencial futbolístico en un estadio de máxima dificultad.

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Horario, fecha y canales de televisión para seguir el Clásico en directo

El partido oficial entre el FC Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports, se disputará de forma inamovible este domingo veinticinco de octubre de dos mil veintiséis a partir de las veintiuna horas. En lo referente a la cobertura televisiva y mediática del evento, el trascendental encuentro entre el conjunto azulgrana y la escuadra madridista se podrá seguir de manera íntegra y en directo por televisión e internet en España a través de la plataforma especializada DAZN, garantizando de este modo que los aficionados y seguidores puedan disfrutar de la cobertura y de cada detalle de este gran acontecimiento deportivo.

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