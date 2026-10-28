Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el miércoles 28 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto y ONCE.
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Bonoloto
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16 · 22 · 35 · 36 · 43 · 45
Complementario: 44
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Reintegro: 7
ONCE
Cupón Diario
11561. Serie 012. 500.000 €. Reintegros 1 / 1
Mi día de la ONCE
14 de abril de 1980 · número de la suerte 02
Super 11
01, 09, 20, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 59, 62, 66, 67, 73, 75, 77, 80, 85. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
855. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.