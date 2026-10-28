El Sevilla W – Real Madrid W se juega el domingo 1 de noviembre a las 19:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Sevilla W – Real Madrid W

Sevilla W – Real Madrid W Competición: Liga F, jornada 9

Liga F, jornada 9 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 19:00 (hora peninsular)

19:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Jesus Navas (Sevilla)

El Sevilla W recibe al Real Madrid W en el Estadio Jesús Navas en el marco de la jornada 9 de la Liga F. Las locales se encuentran en la 13ª posición con 9 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 11. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 1 victoria, 3 empates y 1 derrota. Por su parte, el Real Madrid W ocupa el 2º lugar con 19 puntos, con un balance de 19 goles a favor y 16 en contra. Las visitantes llegan en buena forma, con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Sevilla W: 13º con 9 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota (resultados: E-E-E-D-V)

Real Madrid W: 2º con 19 puntos en 8 partidos (19 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)

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