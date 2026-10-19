La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo que ser evacuada por efectivos policiales tras permanecer retenida durante cerca de tres cuartos de hora en un acto institucional en el centro de la capital.

Lee tambien: Ayuso ordena el cierre de la estación de Metro de Sol por “insalubridad” tras las protestas por la vivienda

Los incidentes se produjeron en el Palacio de Santoña, enclave donde la mandataria madrileña participaba en un foro informativo. En el exterior del edificio, decenas de manifestantes integrados en la denominada Marea Verde se concentraron en el marco de las protestas del sector educativo, profiriendo consignas y bloqueando las salidas del recinto.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

OkDiario

Lee tambien: Ayuso critica la huelga educativa en Madrid como una «huelga política»

Intervención policial y desalojo

Debido a la tensión acumulada a las puertas del palacio y ante la imposibilidad de garantizar una salida ordinaria con total seguridad, los dispositivos policiales desplegados en la zona decidieron intervenir. Tras mantener a la presidenta en el interior durante aproximadamente 40 minutos, los agentes establecieron un dispositivo de seguridad para proceder a su evacuación controlada del edificio.

Esta movilización se enmarca dentro de las tensiones y jornadas de protesta que el ámbito educativo público está protagonizando en la región, elevando la crispación institucional en torno a la agenda pública de los representantes del Gobierno autonómico.