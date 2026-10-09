El Sabah FA – Slavia Praha se juega el martes 13 de octubre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Sabah FA – Slavia Praha

Sabah FA – Slavia Praha Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Bank Respublika Arena

En la jornada 2 de la Champions League, Sabah FA se enfrenta a Slavia Praha en el Bank Respublika Arena. Ambos equipos llegan al encuentro con 0 puntos tras haber disputado un partido, donde Sabah FA ha anotado 0 goles y recibido 4, mientras que Slavia Praha ha marcado 2 y ha encajado 3. En sus últimos encuentros, ambos han sufrido una derrota, lo que añade presión para conseguir un resultado positivo en este choque. La cita promete ser crucial para ambos en su búsqueda por mejorar en la competición.

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Así llegan los equipos

Sabah FA: 34º con 0 puntos en 1 partidos (0 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

Slavia Praha: 23º con 0 puntos en 1 partidos (2 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

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