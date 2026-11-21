El Slavia Praha – Villarreal se juega el miércoles 25 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 1. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Slavia Praha – Villarreal

Slavia Praha – Villarreal Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 1

Movistar Liga de Campeones 1 Estadio: Fortuna Arena (Prague)

El Slavia Praha se enfrenta al Villarreal en la jornada 5 de la Champions League en el estadio Fortuna Arena de Praga. El equipo local ocupa la 34ª posición con 1 punto tras 4 partidos, habiendo anotado 5 goles y recibido 9. En sus últimos encuentros, el Slavia ha registrado 0 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Villarreal se sitúa en la 28ª posición con 3 puntos, con 8 goles a favor y 14 en contra. Su reciente trayectoria incluye 1 victoria y 3 derrotas en los últimos 4 partidos.

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Así llegan los equipos

Slavia Praha: 34º con 1 puntos en 4 partidos (5 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 4 partidos: 0 victorias, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D)

Villarreal: 28º con 3 puntos en 4 partidos (8 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D)

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