MADRID.— La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre ha dejado en un segundo plano la severa crisis asistencial, migratoria e institucional que padece Ceuta. Tras la masiva llegada de personas registrada a finales de julio, la ciudad autónoma continúa con sus infraestructuras colapsadas y miles de personas en situación irregular a la espera de una resolución administrativa o un traslado que atenúe la saturación local.

Lee tambien: Díaz Ayuso llama a evitar el voto por correo y enmarca el 29 de noviembre como un plebiscito: «Democracia o Sánchez»

Mientras Moncloa orienta su agenda pública hacia el arranque de la precampaña electoral y el debate sobre la vivienda, las autoridades locales y los servicios de emergencia de Ceuta afrontan una presión diaria sin precedentes. El centro asistencial temporal de El Tarajal y el resto de recursos de acogida sobrepasan desde hace semanas su capacidad máxima, manteniendo a la ciudad en una situación de extrema vulnerabilidad operativa.

Como primera medida sobre el terreno para intentar atajar el colapso, las fuerzas de seguridad han iniciado el desalojo del asentamiento irregular situado en la playa de El Trampolín, un enclave donde se concentraban cientos de migrantes sin cobertura habitacional. Esta intervención supone el paso inicial para acelerar los trámites de filiación e identificación, con el objetivo prioritario de agilizar los expedientes de expulsión y repatriación de quienes accedieron a la ciudad durante la oleada estival.

Lee tambien: Abascal arremete contra Sánchez tras el adelanto electoral: «Es el candidato marroquí en España»

Sin embargo, las instituciones de la ciudad autónoma alertan de que estas actuaciones policiales puntuales resultan insuficientes sin un plan de contingencia nacional que respalde al Ejecutivo regional. Con la convocatoria electoral ya fijada para finales de noviembre, la administración local teme que la paralización legislativa y el periodo de Gobierno en funciones demoren de forma indefinida las soluciones estructurales que la frontera sur de España requiere de forma inminente.