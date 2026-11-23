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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, realizó una intervención en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea de Melilla este lunes 23 de noviembre.

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Este evento institucional subraya la colaboración y los lazos entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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La actuación se enmarca en un contexto de cooperación entre ambas ciudades ibéricas situadas en la costa norte de África.