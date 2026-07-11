El santoral católico celebra hoy, 12 de julio, a Santos Nabor y Félix de Milán, mártires cristianos. La Iglesia mantiene su recuerdo como ejemplo de firmeza en la fe y de coherencia personal ante la persecución.

Este domingo 12 de julio llega con una jornada dedicada a la memoria de dos mártires vinculados a Milán, y con un elenco amplio de santos y beatos que la liturgia o la devoción tradicional incluye en el día. En el clima del fin de semana, muchas familias aprovechan para repasar la biografía y la actualidad espiritual de estas figuras.

Santos Nabor y Félix de Milán

La tradición cristiana sitúa a Nabor y Félix como mártires venerados en la región de Milán. Aunque las precisiones históricas varían según los autores y fuentes, su culto quedó arraigado en la devoción popular como testimonio de entrega.

Su recuerdo se mantiene por el hecho central de su condición de mártires: el cristianismo antiguo entendía que dar testimonio hasta el final era una forma de fortalecer la comunidad. Por eso, en la liturgia y en las celebraciones locales se invoca a estos santos como modelos de constancia.

En torno a estas figuras se conserva un modo de celebrar la fe: no tanto por relatos detallados, sino por la síntesis que la tradición transmite. Nabor y Félix representan una coherencia que muchos fieles conectan con decisiones cotidianas, especialmente en momentos de presión.

Junto con otras conmemoraciones del día, su memoria sirve para recordar que el martirio no es un “dato” del pasado, sino una enseñanza viva sobre la fidelidad. En el calendario, su nombre permanece unido a la idea de testimonio cristiano.

Otros santos que se celebran el 12 de julio

San Clemente Ignacio Delgado Cebrián : sacerdote y mártir; figura vinculada a la historia de la Iglesia en épocas de persecución.

: sacerdote y mártir; figura vinculada a la historia de la Iglesia en épocas de persecución. San Fortunato de Aquileia : santo de la tradición de Aquileia , relacionado con las primeras crónicas cristianas del norte de Italia.

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: venerado en la tradición de ; figura asociada al inicio del cristianismo en la región. San Hilarión de Ancira : santo relacionado con Ancira (actual Ankara), citado en la hagiografía antigua.

: santo relacionado con (actual Ankara), citado en la hagiografía antigua. Santa Inés Lê Thi Thành : santa de tradición vietnamita, identificada por su testimonio cristiano en el contexto histórico de su tiempo.

: santa de tradición vietnamita, identificada por su testimonio cristiano en el contexto histórico de su tiempo. Santa Verónica : santa recordada por la devoción popular asociada al nombre Verónica en tradiciones cristianas.

: santa recordada por la devoción popular asociada al nombre en tradiciones cristianas. San Juan Jones : beato/mártir en la tradición inglesa, con memoria ligada a la persecución religiosa.

: beato/mártir en la tradición inglesa, con memoria ligada a la persecución religiosa. San Juan Gualberto : figura monástica y de reforma; asociado a la vida espiritual en el ámbito medieval.

: figura monástica y de reforma; asociado a la vida espiritual en el ámbito medieval. San León I (abad) : abad en la tradición monástica; su nombre se conserva en calendarios y devociones locales.

: abad en la tradición monástica; su nombre se conserva en calendarios y devociones locales. San Paterniano de Fano : obispo en la tradición de Fano , recordado por su ministerio pastoral.

: obispo en la tradición de , recordado por su ministerio pastoral. San Pedro Khanh : santo de tradición asiática, venerado por su testimonio cristiano en el tiempo que le tocó vivir.

: santo de tradición asiática, venerado por su en el tiempo que le tocó vivir. San Proclo de Ancira : santo vinculado a Ancira , recordado en la tradición eclesial antigua.

: santo vinculado a , recordado en la tradición eclesial antigua. San Vivenciolo de Lyon : santo de la tradición de Lyon , con memoria ligada a la veneración local.

: santo de la tradición de , con memoria ligada a la veneración local. Beato David Gunston : beato de tradición inglesa; su recuerdo se mantiene por el testimonio cristiano.

: beato de tradición inglesa; su recuerdo se mantiene por el testimonio cristiano. Beato Matías Araki : beato de tradición japonesa, recordado por su firmeza en la fe.

: beato de tradición japonesa, recordado por su firmeza en la fe. Siete compañeros: conjunto citado en la tradición martirial o hagiográfica del día, asociado a esos testimonios de fe.

Significado litúrgico

En un domingo como este, la conmemoración de mártires como Santos Nabor y Félix de Milán suele tomarse como una invitación a la coherencia del cristiano: mantener la fe cuando cuesta. Además, el conjunto de santos y beatos del día ofrece una lectura en clave histórica—Aquileia, Ancira, Lyon, y tradiciones de Inglaterra o Japón—que recuerda la universalidad de la Iglesia a lo largo de los siglos.