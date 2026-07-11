Si hoy vas a llenar el depósito en Ceuta, estos son los precios de referencia del domingo, 12 de julio de 2026. Según el análisis realizado con 10 estaciones, el mercado ofrece diferencias claras entre marcas y surtidores. La forma más rápida de ahorrar es comparar “desde y hacia” antes de repostar, sobre todo si tu coche pide Gasolina 95, que es la opción con mayor recorrido de precios.

Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica (análisis de precios en Ceuta).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.379 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.379 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.379 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.379 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.398 €/L

En el conjunto de estaciones, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1.390 €/L, con un rango entre 1.379 y 1.399 €/L. Es decir: si te mueves entre las ofertas del día, la diferencia puede notarse en el coste final del repostaje.

Gasolina 98

SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L

Para la Gasolina 98, el promedio del día es de 1.431 €/L. En esta categoría, las referencias más competitivas registran 1.428 €/L, con un margen de diferencia pequeño frente al promedio.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.398 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.398 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.398 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.398 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.417 €/L

El promedio del Diésel A alcanza 1.409 €/L, moviéndose entre 1.398 y 1.418 €/L. Si repostas diésel, conviene fijarse en las estaciones con 1.398 €/L para aprovechar el tramo más bajo del día.

Las más caras

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) en Gasolina 95 : 1.399 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) en : DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) en Gasolina 95 : 1.398 €/L

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) en : SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta) en Gasolina 95: 1.398 €/L

La “carretera” de precios hoy está concentrada: en Gasolina 95 la diferencia entre el mínimo y el máximo es de 0,020 €/L (de 1.379 a 1.399 €/L). Aunque no parezca mucho, en un repostaje completo se traduce en euros evitables si no comparas.

Consejos

Compara por tipo de combustible (95, 98 o diésel): el “barato” para una categoría no siempre coincide con el de otra.

(95, 98 o diésel): el “barato” para una categoría no siempre coincide con el de otra. Prioriza el mínimo si tienes margen para desplazarte: hoy el precio más competitivo en Gasolina 95 está en 1.379 €/L .

si tienes margen para desplazarte: hoy el precio más competitivo en está en . Haz cuentas rápidas : calcula cuánto compras (en litros) para estimar el ahorro real frente a una estación del rango alto.

: calcula cuánto compras (en litros) para estimar el ahorro real frente a una estación del rango alto. Revisa la ruta: elegir la estación más barata no compensa si el desvío te obliga a gastar más combustible.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.