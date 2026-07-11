Este sábado, 11 de julio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable, según los datos de la AEMET. En el cielo se espera poco nuboso, con temperaturas que alcanzan 27°C como máxima y bajan hasta 20°C durante la noche y la madrugada.

La sensación térmica, siempre con matices, se mueve entre 20°C y 26°C, mientras que la humedad se situará en un rango de 50% a 75%. El viento sopla desde O (oeste) con una intensidad de 20 km/h y no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Además, el índice UV máximo será 9, lo que indica necesidad de protección solar.

Previsión para los próximos días

De cara a domingo (12 de julio), la AEMET mantiene el escenario de estabilidad: despejado y temperaturas similares a las de hoy. La máxima se quedará en 26°C y la mínima en 20°C, con viento del O que aumentará hasta 25 km/h.

El lunes (13 de julio) continúa la tónica de cielo despejado, con una ligera subida térmica: 27°C de máxima y 20°C de mínima. El viento volverá a moderarse respecto al domingo, con 20 km/h del O. Para el martes (14 de julio), se anuncia máxima de 28°C y mínima de 20°C y se recoge que el cielo se mantiene en una línea de condiciones sin especificar (sin estado indicado en el parte). En el apartado de viento, el dato aparece sin valor claro (“viento … km/h”), por lo que no se detalla una cifra para la previsión de ese día.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 75% (máxima) / 50% (mínima)

75% (máxima) / 50% (mínima) Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con UV máximo 9 y sin riesgo de lluvia (0%), es recomendable protegerse del sol durante las horas centrales del día (gafas, crema y gorra) y mantenerse hidratado. El viento del oeste, aunque no es especialmente fuerte, puede resultar notable: para planes al aire libre, conviene ajustar la ropa y, si se sale temprano o al final de la tarde, tener en cuenta que la temperatura mínima rondará los 20°C.