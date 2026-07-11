Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de La Primitiva el sábado 11 de julio de 2026. Los datos oficiales han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con carácter informativo y administrativo. Se informa que la combinación ganadora y los elementos asociados han sido cotejados con la comunicación oficial emitida por el operador.

Se facilitan a continuación los números correspondientes al sorteo de referencia:

Combinación: 12, 17, 20, 24, 27, 34

Complementario: 41

Reintegro: 0

Joker: 1933915

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se detalla la estructura de categorías que se aplica en el escrutinio oficial de La Primitiva. Se establece una categoría especial para la combinación que resulte 6 más reintegro; a continuación, las categorías ordinarias que se consideran son: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos más complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y la categoría de reintegro. Se recuerda que no se aportan en este comunicado importes ni número de boletos premiados, al no ser esa información incluida en el extracto remitido por la entidad.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se informa que La Primitiva se juega eligiendo seis números comprendidos entre el 1 y el 49. Se realizan sorteos los jueves y los sábados. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se permite la incorporación voluntaria del número Joker, que se gestiona como apunte adicional y que figura de forma diferenciada en la información de cada sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios deben ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que el plazo para solicitar el cobro de los boletos premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se recuerda que los premios están sujetos a la normativa fiscal vigente y que se aplicarán las retenciones obligatorias; igualmente, se atenderá al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria en cada momento.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se informa que La Primitiva es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan productos distintos del ramo de juego y lotería. Se recuerda que La Primitiva se celebra con periodicidad semanal en los días señalados y que su regulación y supervisión corresponden a los órganos competentes en la materia.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los resultados y el pago de los premios queda supeditada a la información y certificación oficial de la entidad competente. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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