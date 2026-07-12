El santoral católico celebra hoy, 13 de julio, a Santa Clelia Barbieri, fundadora de un instituto dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Su vida, marcada por la caridad y la obediencia, sigue siendo una referencia para quienes buscan servir desde la fe.

Este lunes, 13 de julio de 2026, la Iglesia mantiene el recuerdo litúrgico de Santa Clelia Barbieri en el calendario, en un tiempo ordinario en el que la conmemoración de los santos ayuda a poner nombre y rostro a la santidad cotidiana. En la jornada de hoy también se evocan otros santos y beatos, algunos ligados a martirio, obispados antiguos o espiritualidades monásticas.

Santa Clelia Barbieri

Clelia Barbieri nació en Italia en el siglo XIX y está vinculada al crecimiento de congregaciones modernas nacidas para atender necesidades concretas. Su testimonio se entiende dentro de la sensibilidad religiosa de su época: formar comunidades que unieran vida espiritual y servicio al prójimo.

Un rasgo clave de su camino fue la orientación hacia el Sagrado Corazón de Jesús. La tradición eclesial recuerda que impulsó un carisma centrado en la reparación y la confianza en el amor divino, traducido en disponibilidad para el bien de los demás.

Con el paso del tiempo, su obra se consolidó en el instituto que hoy se identifica con el nombre de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. En ese marco, su legado espiritual subraya la oración unida a la caridad práctica: ayudar, acompañar y sostener a quienes más lo necesitaban.

La conmemoración del 13 de julio invita a volver a su modelo: una santidad que no se queda en lo teórico, sino que se encarna en la entrega diaria. Para muchos fieles, su figura es una llamada a vivir el amor de Dios con disciplina, sencillez y perseverancia.

Otros santos que se celebran el 13 de julio

San Enrique (emperador) : emperador venerado en la tradición, recordado como gobernante cristiano.

: emperador venerado en la tradición, recordado como gobernante cristiano. San Joel : santo del que la tradición recoge su conmemoración en este día.

: santo del que la tradición recoge su conmemoración en este día. San Esdras : figura bíblica asociada al restablecimiento y la fidelidad a la Ley en el pueblo de Israel.

: figura bíblica asociada al restablecimiento y la fidelidad a la Ley en el pueblo de Israel. San Eugenio de Cartago : santo vinculado a la Iglesia de Cartago y a la tradición de los obispos antiguos.

: santo vinculado a la Iglesia de y a la tradición de los obispos antiguos. San José Wang Guiji : santo mártir chino, recordado por su fidelidad.

: santo mártir chino, recordado por su fidelidad. Santa Miropa de Chíos : santa venerada en la tradición eclesial ligada a Chíos .

: santa venerada en la tradición eclesial ligada a . Santa Sara (abadesa) : abadesa, ejemplo de gobierno espiritual y vida monástica.

: abadesa, ejemplo de gobierno espiritual y vida monástica. San Silas : compañero de la predicación cristiana en los primeros tiempos, recordado en la tradición apostólica.

: compañero de la predicación cristiana en los primeros tiempos, recordado en la tradición apostólica. Santa Teresa de los Andes : carmelita descalza, conocida por su testimonio juvenil y su camino de santidad.

: carmelita descalza, conocida por su testimonio juvenil y su camino de santidad. San Turiavo : santo cuya conmemoración aparece en el santoral de este día.

: santo cuya conmemoración aparece en el santoral de este día. Beato Fernando María Baccilieri : beato recordado por su testimonio cristiano.

: beato recordado por su testimonio cristiano. Beato Jacobo de Varazze : beato vinculado a la tradición eclesial medieval y a la predicación.

: beato vinculado a la tradición eclesial medieval y a la predicación. Beato Tomás Tunsta : beato del que la tradición conserva su recuerdo.

: beato del que la tradición conserva su recuerdo. San Marcel : santo venerado por la tradición litúrgica en este día.

: santo venerado por la tradición litúrgica en este día. San Enzo: santo recordado en el santoral del 13 de julio.

Significado litúrgico del 13 de julio

En 13 de julio la Iglesia propone una conmemoración centrada en Santa Clelia Barbieri y, a la vez, amplía el horizonte con figuras de distintas épocas: desde San Esdras y San Silas hasta santos y beatos vinculados a martirio, predicación y vida monástica. Esto ayuda a entender el sentido del calendario: no es solo “qué santo toca”, sino cómo distintas vocaciones—fundación religiosa, episcopado antiguo, fidelidad en persecuciones o vida monástica—convergen en el mismo mensaje de permanecer fiel a Dios. En días así, es habitual que en comunidades cristianas se ore por la unidad en la caridad y se recuerde, de manera especial, el impulso del Sagrado Corazón de Jesús que caracteriza el carisma de Santa Clelia Barbieri.