La jornada de este lunes, 13 de julio de 2026, viene con semaforo ROJO para el precio de la luz. Según los datos de referencia, el precio medio se sitúa en 0,1807 €/kWh, un nivel que invita a ajustar hábitos.
La clave está en el calendario: la hora más barata se concentra entre las 14-15 h, mientras que la hora a evitar es 21-22 h. Con estas dos referencias, puedes planificar el consumo para que lavadoras, lavavajillas u otras cargas no coincidan con el tramo menos favorable.
Horas clave para ahorrar: 14-15 h y ojo a 21-22 h
Si quieres contener el gasto, toma nota: 14-15 h es la franja más barata del día. Y, al contrario, 21-22 h es el tramo señalado como a evitar. No se trata solo de cambiar una actividad concreta: se trata de desplazar el consumo “pesado” a la mejor ventana del día y reservar la noche para usos más puntuales.
Evolución del precio por tramos del día
Madrugada: Sin datos horarios detallados en esta actualización, la recomendación práctica es mantener los consumos intensivos al mínimo y programar tareas para más tarde si tu tarifa lo permite.
Mañana: Con la mejor hora ubicada en 14-15 h, conviene concentrar durante la segunda parte de la mañana la preparación o el arranque de electrodomésticos programables, en lugar de estirar el consumo hacia la noche.
Tarde: Es el tramo donde encaja mejor el ahorro del día: 14-15 h aparece como el momento más favorable. Si tienes que usar horno, lavavajillas o poner una lavadora, la tarde es la mejor aliada para reducir el impacto en la factura.
Noche: Aquí está el punto delicado: el periodo 21-22 h figura como la hora a evitar. En la práctica, intenta no “pesar” la demanda justo cuando más caro puede salir el kWh, y deja para más adelante lo que sea prescindible.
Precio de la luz por horas (13/07/2026)
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- 08-09 h: dato no disponible
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- 12-13 h: dato no disponible
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- 16-17 h: dato no disponible
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- 18-19 h: dato no disponible
- 19-20 h: dato no disponible
- 20-21 h: dato no disponible
- 21-22 h: dato no disponible
- 22-23 h: dato no disponible
- 23-24 h: dato no disponible