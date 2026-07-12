Este domingo, 12 de julio de 2026, el tiempo en Ceuta se presenta estable y soleado, según los datos de la AEMET. La jornada arrancará con temperaturas suaves y terminará con calor moderado, en un ambiente dominado por el cielo despejado y un viento constante que hará notar la brisa en la ciudad.

La temperatura máxima alcanzará 26°C y la mínima se quedará en 20°C. En cuanto a la sensación térmica, la AEMET contempla hasta 28°C y mínimas de 20°C, mientras que la humedad oscilará entre 50% y 85%. La precipitación no se espera: 0%, con viento del oeste (O) de 20 km/h y un índice UV alto, con máximo de 9.

Previsión para los próximos días

De cara a lunes (13 de julio), la AEMET mantiene la tónica de estabilidad: despejado y un aumento progresivo del calor. La máxima sube a 27°C y la mínima queda en 22°C, con viento del oeste (O) de 20 km/h. La lluvia vuelve a no aparecer, con probabilidad de precipitación no indicada para este apartado en los datos facilitados.

El martes (14 de julio) continúa la misma línea: cielo despejado y temperaturas al alza, con 28°C de máxima y 20°C de mínima. El viento del oeste (O) se mantiene con la misma intensidad prevista, 20 km/h. Para el miércoles (15 de julio) se esperan 29°C como máxima y 20°C como mínima, pero en los datos suministrados no figura el estado del cielo ni la velocidad del viento (aparece en blanco/no especificada), por lo que conviene estar atentos a las actualizaciones.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 85% (máx) / 50% (mín)

85% (máx) / 50% (mín) Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, es recomendable protegerse del sol (sombrero/gorra y crema) y evitar la exposición prolongada en las horas centrales. Aunque las temperaturas no son extremas, la sensación puede alcanzar 28°C, así que hidrátate. El viento del oeste de 20 km/h puede sentirse en zonas abiertas: usa ropa ligera pero no olvides llevar alguna prenda para las rachas. Como la precipitación es 0%, no hace falta paraguas, pero sí gafas de sol por el cielo despejado.