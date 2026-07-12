Ceuta sigue afinando el bolsillo con el repaso semanal de precios. Este lunes 13 de julio de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica recoge datos de 10 estaciones y muestra un panorama con diferencias claras según el carburante: la Gasolina 95 marca un rango de 1,379 a 1,459 €/l, la 98 se mueve en torno a 1,453 €/l de media y el Diésel A tiene un promedio de 1,428 €/l.

Si estás repostando esta mañana, estas referencias te ayudan a decidir rápido: las opciones más económicas suelen concentrarse en pocas estaciones, mientras que el coste más alto aparece en algunos puntos concretos.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1,379 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,379 €/l

(Avenida González Tablas s/n): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1,398 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1,398 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,398 €/l

El promedio de la 95 se sitúa en 1,408 €/l, pero hoy la diferencia entre la más barata (1,379) y la más cara en Ceuta (1,459) es lo bastante grande como para notarlo en cada repostaje.

Gasolina 98

SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1,428 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1,428 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,428 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1,428 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1,428 €/l

Para la 98, el promedio es de 1,453 €/l. Aunque no se detallan aquí las más caras de este carburante en el listado proporcionado, sí se observa un suelo claro en 1,428 €/l en varias estaciones.

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1,398 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,398 €/l

(Avenida González Tablas s/n): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1,417 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1,417 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,417 €/l

En Diésel A, el promedio es de 1,428 €/l (con un mínimo de 1,398 y un máximo de 1,479 €/l según el conjunto analizado). Si haces muchos kilómetros, priorizar el precio por litro puede compensar rápido.

Las más caras

En el apartado de precios más altos, la Gasolina 95 registra hoy los valores superiores en estas estaciones:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1,459 €/l

(Avenida Juan de Borbón, 27): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1,439 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,439 €/l

Repetir siempre el mismo surtidor sin mirar la referencia puede costar más de lo que parece: hoy, la horquilla en la 95 va de 1,379 a 1,459 €/l.

Consejos

Compara por litro : aunque te pille más cerca una estación, el ahorro por precio puede superar la diferencia de tiempo o trayecto.

: aunque te pille más cerca una estación, el ahorro por precio puede superar la diferencia de tiempo o trayecto. Ajusta el repostaje : si puedes, reposta cuando el carburante esté en el tramo bajo del día.

: si puedes, reposta cuando el carburante esté en el tramo bajo del día. Fíjate en el tipo de combustible : 95, 98 y diésel no siguen exactamente el mismo patrón de precios.

: 95, 98 y diésel no siguen exactamente el mismo patrón de precios. Consulta antes de parar: la foto de hoy cambia con el tiempo; esta actualización se basa en datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.