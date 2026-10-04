El santoral católico celebra el 5 de octubre a los Santos Mártires de Tréveris, venerados por su martirio en Tréveris (actual Alemania) en el siglo IV.

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La memoria de estos mártires se vincula a las persecuciones de los primeros siglos del cristianismo y forma parte del calendario litúrgico tradicional. En la Diócesis de Cádiz y Ceuta, que integra la ciudad de Ceuta en su jurisdicción, el santoral general está vigente, por lo que la fecha puede aparecer en las celebraciones parroquiales. Las parroquias ceutíes, incluida la Catedral de la Asunción, celebran misas diarias donde es habitual que se introduzcan lecturas y oraciones acordes al santo del día. Para los fieles, la conmemoración sirve para situar la liturgia en el marco histórico de la Iglesia.

Santos Mártires de Tréveris

Los Santos Mártires de Tréveris son un grupo de cristianos venerados por su martirio en Tréveris durante el siglo IV. La tradición litúrgica conserva su memoria como testimonio de fidelidad ante la persecución, aunque las fuentes antiguas sobre los detalles biográficos son escasas y de carácter hagiográfico.

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En Ceuta, la conmemoración suele reflejarse en lecturas y comentarios durante la eucaristía, vinculando la celebración local con la tradición universal de la Iglesia.

Otros santos que se celebran el 5 de octubre

Santa Caritina de Corico : mártir del siglo IV venerada en Corico , en Cilicia .

: mártir del venerada en , en . Santa Mamlaca : virgen y mártir (f. 343 ), de origen persa, asociada a las persecuciones bajo el rey Sapor II .

: (f. ), de origen persa, asociada a las persecuciones bajo el rey . San Apolinar de Valence : obispo (f. 520 ) de Valence , en la Galia.

: (f. ) de , en la Galia. Santos Mauro y Plácido : monjes del siglo VI , tradicionalmente vinculados a los inicios de la vida benedictina.

: del , tradicionalmente vinculados a los inicios de la vida benedictina. San Jerónimo de Nevers : obispo (f. 816 ) de Nevers , en la actual Francia.

: (f. ) de , en la actual Francia. San Meinulfo de Paderborn : diácono (f. 857 ), vinculado a la fundación de una comunidad religiosa femenina.

: (f. ), vinculado a la fundación de una comunidad religiosa femenina. San Froilán de León : eremita y obispo (f. 905 ), nacido en Lugo , con proyección monástica y episcopal en León .

: (f. ), nacido en , con proyección monástica y episcopal en . San Atilano de Zamora : monje y obispo (f. 916 ), compañero de san Froilán , con actividad en Zamora .

: (f. ), compañero de san , con actividad en . Santa Flora de Beaulieu : virgen (f. 1347 ), religiosa francesa de la Orden de San Juan de Jerusalén .

: (f. ), religiosa francesa de la Orden de . Beato Pedro de Imola : religioso (f. 1320 ) de la Orden de San Juan de Jerusalén .

: (f. ) de la Orden de . Beato Santos de Cora : monje (f. 1392 ), religioso franciscano en la tradición recibida para esta fecha.

: (f. ), religioso franciscano en la tradición recibida para esta fecha. Beato Raimundo delle Vigne o Raimundo de Capua : presbítero (f. 1399 ).

o : (f. ). Beato Mateo Carreri : presbítero (f. 1470 ) dominico.

: (f. ) dominico. Beato Francisco Javier Seelos : presbítero y misionero (f. 1867 ), de tradición redentorista, vinculado a Estados Unidos .

: (f. ), de tradición redentorista, vinculado a . Beata Ana Schäffer : virgen (f. 1925 ).

: (f. ). San Bartolomé Longo : fundador (f. 1926 ), laico italiano dedicado al rosario y obras sociales.

: (f. ), laico italiano dedicado al y obras sociales. San Tranquilino Ubiarco : presbítero y mártir (f. 1928 ), de tradición mexicana.

: (f. ), de tradición mexicana. Santa María Faustina Kowalska : virgen (f. 1938 ), asociada a la devoción a la Divina Misericordia .

: (f. ), asociada a la devoción a la . Beato Mariano Skrzypczak: presbítero y mártir (f. 1939), asesinado durante la ocupación alemana de Polonia.

Significado litúrgico del 5 de octubre: mártires y memoria de los testigos

La jornada reúne conmemoraciones de mártires, obispos, monjes y presbíteros, reflejando la diversidad de vocaciones que recoge el calendario.

En la liturgia, estas memorias no solo recuerdan biografías individuales: subrayan la continuidad del testimonio cristiano desde el siglo IV hasta épocas modernas. Para los fieles en Ceuta, seguir el santoral puede servir como orientación pastoral y cultural en la programación de lecturas y celebraciones de la semana.

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