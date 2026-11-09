El santoral católico celebra hoy, 9 de noviembre, a Santos María y Neón, jóvenes cristianos que padecieron el martirio durante la persecución del emperador Valeriano. Sus restos fueron trasladados posteriormente a la iglesia de Santa Ágata, en Roma.

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Este lunes, la Iglesia también recuerda a san Teodoro, soldado y mártir. Su historia se sitúa en Anatolia, donde, según la tradición, murió tras negarse a sacrificar a los dioses.

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Santos María y Neón

María y Neón eran jóvenes cristianos de una familia de origen griego. Su conmemoración está vinculada al periodo de persecución de los cristianos bajo el emperador romano Valeriano.

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Ambos padecieron el martirio durante aquella persecución. En el santoral católico, el término mártir se aplica a quienes murieron por su fe.

Sus restos fueron trasladados después a la iglesia romana de Santa Ágata. Ese traslado relaciona la memoria de los dos jóvenes con Roma.

Otros santos que se celebran el 9 de noviembre

San Teodoro: soldado romano de origen oriental convertido al cristianismo que, según la tradición, fue martirizado en Amasea tras negarse a sacrificar a los dioses.

El martirio de san Teodoro en Anatolia

La tradición sitúa el martirio de san Teodoro en Amasea, en Anatolia, durante el reinado del emperador Maximiano. Como soldado romano convertido al cristianismo, se negó a sacrificar a los dioses.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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