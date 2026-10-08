El santoral católico celebra hoy, 9 de octubre, a San Juan Enrique Newman, presbítero, canonizado en 2019 y proclamado doctor de la Iglesia en 2025.

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La conmemoración pone el foco en su paso del anglicanismo al catolicismo y en la influencia de su obra teológica y su vida de oración.

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San Juan Enrique Newman (1801-1890)

John Henry Newman —en español, Juan Enrique Newman— fue una figura central del siglo XIX en Inglaterra. Su trayectoria religiosa incluye una etapa destacada en el anglicanismo y, posteriormente, su conversión al catolicismo, proceso que se ha convertido en referencia para diversos sectores del catolicismo moderno.

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Newman ejerció el ministerio como presbítero y dejó una obra amplia como teólogo y escritor. La Iglesia reconoció su legado con la canonización en 2019 y con la proclamación como doctor de la Iglesia en 2025, títulos que subrayan su aporte en asuntos de conciencia, comprensión de la fe y espiritualidad comunitaria.

En el plano devocional, su memoria del 9 de octubre recuerda la combinación entre estudio teológico y vida práctica de fe, una línea que ha marcado la formación de creyentes y ministros.

Otros santos que se celebran el 9 de octubre

San Abraham : patriarca bíblico, llamado por Dios a abandonar su tierra y dirigirse hacia la tierra prometida .

: patriarca bíblico, llamado por Dios a abandonar su tierra y dirigirse hacia la . Santos Dionisio de París, Rústico y Eleuterio : mártires; Dionisio, considerado primer obispo de París , murió mártir cerca de la ciudad junto a Rústico y Eleuterio.

: mártires; Dionisio, considerado primer obispo de , murió mártir cerca de la ciudad junto a Rústico y Eleuterio. San Juan Leonardi : presbítero italiano y fundador de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios .

: presbítero italiano y fundador de los . Santos Diodoro, Diomede y Dídimo : mártires venerados en Laodicea de Siria .

: mártires venerados en . San Donnino de Fidenza : mártir cristiano venerado en Fidenza , en la provincia italiana de Parma .

: mártir cristiano venerado en , en la provincia italiana de . Santa Publia de Antioquía : viuda cristiana que abrazó la vida monástica en Antioquía y sufrió persecución durante el reinado del emperador Juliano .

: viuda cristiana que abrazó la vida monástica en y sufrió persecución durante el reinado del emperador . San Sabino de Bigorre : eremita venerado en la región de Bigorre , al pie de los Pirineos franceses.

: eremita venerado en la región de , al pie de los franceses. San Donnino de Città di Castello : eremita venerado en Città di Castello , en Umbría .

: eremita venerado en , en . San Gisleno de Hainaut : monje y eremita venerado en Henao (territorio de la actual Bélgica).

: monje y eremita venerado en (territorio de la actual Bélgica). San Deusdedit de Montecasino : abad de Montecasino , encarcelado y muerto por las privaciones sufridas durante su cautiverio.

: abad de , encarcelado y muerto por las privaciones sufridas durante su cautiverio. San Guntero de Brevnov : eremita que pasó de la vida mundana a la vida monástica y luego a la soledad eremítica entre Baviera y Bohemia .

: eremita que pasó de la vida mundana a la vida monástica y luego a la soledad eremítica entre y . San Bernardo de Rodez : abad de los Canónigos Regulares en el monasterio de Montsalvy (Francia).

: abad de los Canónigos Regulares en el monasterio de (Francia). San Luis Bertrán : presbítero dominico español, misionero en América .

: presbítero dominico español, misionero en . Santos Mártires de Turón : mártires (f. 1934 ); grupo de ocho hermanos de las Escuelas Cristianas y un sacerdote pasionista asesinados en Turón , Asturias, el 9 de octubre de 1934 durante la Revolución de Asturias; canonizados por Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999 .

: mártires (f. ); grupo de ocho hermanos de las y un sacerdote pasionista asesinados en , Asturias, el durante la Revolución de Asturias; canonizados por el . San Cirilo Beltrán : nacido como José Sanz Tejedor en Lerma , Burgos, en 1888 ; hermano de las Escuelas Cristianas y director de la comunidad de Turón.

: nacido como en , Burgos, en ; hermano de las Escuelas Cristianas y director de la comunidad de Turón. San Marciano José : nacido como Filomeno López López en El Pedregal , Guadalajara, en 1900 ; hermano de las Escuelas Cristianas dedicado a la enseñanza.

: nacido como en , Guadalajara, en ; hermano de las Escuelas Cristianas dedicado a la enseñanza. San Victoriano Pío : nacido como Claudio Bernabé Cano en San Millán de Lara , Burgos, en 1905 ; hermano de las Escuelas Cristianas dedicado a la educación.

: nacido como en , Burgos, en ; hermano de las Escuelas Cristianas dedicado a la educación. San Julián Alfredo : nacido como Vilfrido Fernández Zapico en Cifuentes de Rueda , León, en 1903 ; hermano dedicado a la enseñanza y formación de jóvenes.

: nacido como en , León, en ; hermano dedicado a la enseñanza y formación de jóvenes. San Benjamín Julián : nacido como Vicente Alonso Andrés en Jaramillo de la Fuente , Burgos, en 1908 ; hermano de las Escuelas Cristianas y docente.

: nacido como en , Burgos, en ; hermano de las Escuelas Cristianas y docente. San Augusto Andrés : nacido como Román Martínez Fernández en Santander en 1910 ; hermano dedicado a la educación cristiana de niños y jóvenes.

: nacido como en en ; hermano dedicado a la educación cristiana de niños y jóvenes. San Inocencio de la Inmaculada Concepción : nacido como Manuel Canoura Arnau en Santa Cecilia del Valle de Oro , Lugo, en 1887 ; sacerdote de la Congregación de la Pasión de Jesucristo en Turón.

: nacido como en , Lugo, en ; sacerdote de la Congregación de la Pasión de Jesucristo en Turón. San Héctor Valdivielso Sáez : nacido en Buenos Aires en 1910 , con el nombre de Benito de Jesús Valdivielso Sáez ; hermano de las Escuelas Cristianas.

: nacido en en , con el nombre de ; hermano de las Escuelas Cristianas. San Aniceto Adolfo: nacido como Manuel Seco Gutiérrez en Celada Marlantes, Cantabria, en 1912; hermano de las Escuelas Cristianas.

Significado litúrgico del 9 de octubre

En el santoral, el 9 de octubre destaca por la memoria de San Juan Enrique Newman y por la diversidad de santos vinculados a la enseñanza y al martirio, como los Mártires de Turón.

En Ceuta, la conmemoración suele orientarse hacia la formación cristiana y el acompañamiento en la vida comunitaria, temas presentes en varias de las figuras recordadas en esta fecha.

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