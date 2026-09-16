17 de septiembre: el santoral celebra a San Roberto Belarmino, cardenal y Doctor de la Iglesia; fue creado cardenal en 1599 y proclamado Doctor de la Iglesia en 1931.

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Roberto Belarmino destacó como teólogo jesuita y ejerció como arzobispo de Capua.

Su obra teológica se desarrolló en el contexto de la Reforma y la contrarreforma católica, cuando la claridad doctrinal era central en los debates eclesiales. En Ceuta, la conmemoración corresponde al calendario de la Diócesis de Cádiz y Ceuta; las parroquias de la diócesis suelen reservar lecturas y momentos de oración vinculados al santoral.

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San Roberto Belarmino

San Roberto Belarmino (muerto en 1621) fue miembro destacado de la Compañía de Jesús y adquirió reconocimiento como maestro de doctrina. Su nombramiento como cardenal en 1599 amplió su papel en la jerarquía eclesiástica, y el título de Doctor de la Iglesia (concedido en 1931) reconoce la influencia de sus escritos en la enseñanza católica.

Para los fieles, su figura remite al cuidado intelectual de la fe: lectura de textos, formación catequética y diálogo teológico en las comunidades. En Ceuta, estas prácticas se integran en la programación habitual de las parroquias durante el mes de septiembre.

Otros santos que se celebran el 17 de septiembre

San Sátiro de Milán (377): hermano de San Ambrosio , con testimonio de su vida y virtudes.

(377): hermano de , con testimonio de su vida y virtudes. San Lamberto de Maastricht (c. 705): obispo y venerado como mártir tras ser asesinado en Lieja .

(c. 705): y venerado como tras ser asesinado en . San Rodingo de Argona (s. VIII): abad venerado en la región de Argona .

(s. VIII): venerado en la región de . Santa Columba de Córdoba (853): virgen y mártir en Córdoba durante las persecuciones del siglo IX.

(853): y en durante las persecuciones del siglo IX. San Reinaldo de Mélinais (1104): eremita , asociado a la vida retirada en los bosques de Mélinais (Francia actual).

(1104): , asociado a la vida retirada en los bosques de (Francia actual). Santa Hildegarda de Bingen (1179): virgen y Doctora de la Iglesia , abadesa benedictina y autora; proclamada Doctora en 2012 según el santoral.

(1179): y , abadesa benedictina y autora; proclamada Doctora en según el santoral. Beato Querubín Testa (1479): presbítero de la Orden de San Agustín .

(1479): de la Orden de . San Pedro Arbués (1485): presbítero y mártir; canónigo regular vinculado a la diócesis de Zaragoza .

(1485): y mártir; canónigo regular vinculado a la diócesis de . San Manuel Nguyen Van Trieu (1798): presbítero y mártir, ejecutado en persecuciones contra los cristianos en Vietnam .

(1798): y mártir, ejecutado en persecuciones contra los cristianos en . San Francisco María de Camporosso (1866): religioso capuchino , dedicado especialmente a la asistencia de pobres y enfermos.

(1866): religioso , dedicado especialmente a la asistencia de pobres y enfermos. San Segismundo Félix Felinski (1895): obispo de referencia en el santoral del día.

(1895): de referencia en el santoral del día. Beato Segismundo Sajna (1940): presbítero y mártir; fundador de las Hermanas Franciscanas de la Familia de María.

Significado litúrgico

La lista de conmemorados del 17 de septiembre enlaza doctrina y testimonio: desde el servicio episcopal de figuras como el arzobispo de Capua hasta el martirio de santos como San Lamberto o Santa Columba.

Para quienes participan en la vida parroquial en Ceuta, el santoral proporciona una estructura para combinar lectura, oración y recuerdo de modelos históricos de la Iglesia. Las celebraciones locales responden al calendario diocesano y suelen incluir lecturas breves, intención de misa y momentos de oración comunitaria.

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