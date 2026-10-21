MADRID / VALENCIA — La cúpula federal del Partido Socialista se encuentra en el centro de la polémica tras salir a la luz informaciones que sitúan a la actual secretaria de Organización y nueva portavoz del PSOE en Ferraz, Rebeca Torró, en el centro de una presunta maniobra política ocurrida en el año 2019.

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Según los datos dados a conocer, Torró habría ofrecido un sueldo con cargo al partido al entonces alcalde de Onteniente (Valencia), Jorge Rodríguez, con el objetivo de persuadirle para que no concurriera como rival electoral en las elecciones municipales de mayo de aquel año.

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Antecedentes de la ruptura en el PSPV

La oferta se habría producido en un momento de máxima tensión interna y en plena ruptura entre Rodríguez y la dirección del socialismo valenciano, tras verse salpicado por procesos judiciales de los que posteriormente resultó absuelto de forma firme (como el conocido caso Alquería).

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Ante la negativa a aceptar los términos propuestos y la salida del partido, Jorge Rodríguez optó por concurrir a los comicios al frente de una formación local independiente (La Vall Ens Mou), logrando un rotundo éxito electoral al arrasar en las urnas y conseguir 17 de los 21 concejales posibles en el consistorio de Onteniente.

La revelación de esta supuesta contraprestación económica ofrecida desde el aparato del partido para evitar la competencia de un peso pesado municipal vuelve a poner bajo el foco las estrategias internas de negociación de la actual cúpula socialista en etapas pasadas.