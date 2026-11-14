MADRID — El mitin de apertura de campaña de Vox para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N), celebrado este viernes en la madrileña plaza de Colón, contó con una destacada presencia femenina entre los miles de asistentes que acudieron a respaldar a Santiago Abascal. Varias simpatizantes tomaron la palabra a pie de plaza para exponer los motivos de su apoyo al partido, coincidiendo en un mensaje central: el temor a que el Ejecutivo socialista revalide su mandato.

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«Lo que me da miedo es que sigan estos y que en España ya no podamos vivir los españoles», expresó una de las participantes, resumiendo el hartazgo hacia las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y la demanda de un cambio de rumbo político en el país.

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Prioridad nacional, economía y rechazo a las etiquetas

A lo largo de sus testimonios, las asistentes defendieron las líneas maestras del programa de Vox y rebajaron las críticas habituales que recibe la formación desde sectores de la izquierda respecto a las políticas de igualdad o su posicionamiento ideológico:

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Gestión económica y prioridad: Varias intervinientes insistieron en la necesidad de «priorizar España y a los españoles», responsabilizando a los ejecutivos socialistas de deteriorar la situación económica del país y rechazando la etiqueta de «ultraderecha» con la que se suele señalar al partido.

Varias intervinientes insistieron en la necesidad de «priorizar España y a los españoles», responsabilizando a los ejecutivos socialistas de deteriorar la situación económica del país y rechazando la etiqueta de «ultraderecha» con la que se suele señalar al partido. Inmigración legal y experiencia en Latinoamérica: Entre los testimonios destacó el de una mujer de origen hispanoamericano que justificó su respaldo a Vox defendiendo la inmigración regularizada («vine legalmente, a trabajar y aportar») y advirtiendo sobre los efectos del denominado «socialismo del siglo XXI» tras haberlo vivido en su país de origen.

Entre los testimonios destacó el de una mujer de origen hispanoamericano que justificó su respaldo a Vox defendiendo la inmigración regularizada («vine legalmente, a trabajar y aportar») y advirtiendo sobre los efectos del denominado «socialismo del siglo XXI» tras haberlo vivido en su país de origen. Oportunidades para los jóvenes: Por su parte, asistentes de menor edad reclamaron representantes políticos capaces de escuchar las inquietudes de todas las generaciones para garantizar un futuro más digno en España.

El acto de Colón, en el que Abascal advirtió contra el exceso de confianza pidiendo una «movilización masiva» ante unos comicios que calificó de «existenciales», estuvo precedido por la proyección de mensajes de apoyo de líderes internacionales afines como Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Javier Milei y Viktor Orbán.