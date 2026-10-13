La artista colombiana cerró este lunes el tramo europeo de «Las Mujeres ya no lloran World Tour» con un multitudinario espectáculo en el Macondo Park ante más de 55.000 personas, acompañada por invitados como Maluma, Dani Martín, Beéle, Laura Pausini y Bizarrap.

Shakira despidió este lunes, 12 de octubre, su residencia europea en Madrid con un último concierto en el que estuvo rodeada por diversos artistas y amigos sobre el escenario. Figuras como Maluma, Beéle, Dani Martín y Laura Pausini —quien acudió de forma sorpresiva— acompañaron a la intérprete barranquillera en una velada especial que sirvió para poner el broche de oro a casi un mes de celebración de la cultura iberoamericana en la capital de España.

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Frente a las más de 55.000 personas que se congregaron en la cita final del tramo europeo de su gira «Las Mujeres ya no lloran World Tour», la cantante colombiana expresó la trascendencia que ha tenido este ciclo de actuaciones en su carrera. «Ya estamos en nuestro último concierto de esta residencia. Efectivamente, ha habido un antes y un después para mí. Ha sido todo un sueño», declaró la artista ante el público asistente. Durante su intervención, reconoció asimismo la dificultad que le suponía concluir esta etapa en el país: «La verdad, no me quiero ir. Va a ser muy duro marcharme otra vez de España».

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La cantante ofreció esta presentación adicional en Madrid tras haber sido anunciada con menos de una semana de antelación, el pasado 6 de octubre. La respuesta de los seguidores fue inmediata, agotando las localidades para acudir al cierre de una residencia que la propia Shakira calificó de «histórica». Sobre el escenario, la colombiana aseguró que las muestras de apoyo recibidas la hicieron sentir «como si estuviera empezando» su trayectoria profesional.

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Despliegue musical e invitados sobre el escenario del Macondo Park

Acompañada por su cuerpo de baile y equipo de músicos, la artista actuó en el Macondo Park, el recinto temporal construido en la capital española para albergar su serie de conciertos. El espectáculo combinó un despliegue visual de luces y coreografías con un repertorio que abarcó tanto éxitos consolidados de su discografía —entre ellos Loba, Suerte o La tortura, esta última interpretada sin la presencia de Alejandro Sanz— como lanzamientos recientes.

Uno de los momentos más vitoreados por la audiencia, marcada por una amplia presencia de público latinoamericano y colombiano, fue la aparición de Maluma. Ambos artistas interpretaron por segunda jornada consecutiva Agua, un merengue lanzado de forma conjunta hace menos de un mes y que estrenaron en directo en este mismo escenario.

El apartado de colaboraciones incluyó a Dani Martín, quien cantó junto a la barranquillera el tema Te dejo Madrid, en el que la colombiana tocó la armónica. Posteriormente, su compatriota Beéle subió a las tablas para interpretar la canción conjunta Algo tú. Por su parte, la cantante italiana Laura Pausini realizó su segunda aparición en esta residencia para cantar a dúo el tema Antología, tras dedicar unas palabras a la anfitriona señalando que Shakira representa «un ejemplo» para todas las mujeres que temen no alcanzar sus metas con el paso del tiempo.

Balance de la residencia y próximas citas internacionales de la gira

A lo largo del concierto, Shakira hizo gala de su faceta multiinstrumentista al interpretar la guitarra eléctrica junto a su banda de rock en temas como Inevitable o Si te vas, además de tocar la batería en la canción Remember to forget you. Antes de encarar la recta final de la noche, la intérprete confesó ante los asistentes que inicialmente dudó de la viabilidad del proyecto: «ocho conciertos en Madrid, pensaba que era imposible», admitió, para celebrar a continuación junto a su equipo la consecución del «¡show número trece!», al tiempo que dedicó un mensaje a niñas y jóvenes para instarlas a perseguir sus metas profesionales.

El cierre del espectáculo corrió a cargo del productor argentino Bizarrap con la interpretación de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66. La actuación finalizó con un despliegue de drones en el cielo madrileño que dibujó la figura giratoria de la cabeza de una loba para concluir con el mensaje «Gracias, Madrid».

Con esta presentación, la cantante colombiana concluye sus actuaciones en suelo europeo. Tras esta etapa, la artista tiene programadas sus próximas citas confirmadas en el calendario internacional: el próximo 18 de octubre actuará en Bishkek (Kirguistán), mientras que el 28 de noviembre llevará su espectáculo a las pirámides de Giza, en Egipto.