El cantante ya descansa en su domicilio de Boadilla del Monte después de permanecer ingresado en observación en La Coruña tras sufrir taquicardias, una insuficiencia respiratoria y una subida de tensión antes de su concierto.

La inquietud generada en torno al estado de salud de Raphael ha dado paso a la calma después de que el artista haya recibido el alta hospitalaria y haya regresado a Madrid. El intérprete, que se vio obligado a cancelar el concierto previsto este sábado en el Coliseum de La Coruña tras sentirse indispuesto, se encuentra ya en su residencia de Boadilla del Monte. Su esposa, Natalia Figueroa, ha sido la encargada de trasladar un mensaje de tranquilidad respecto a su evolución clínica tras varias horas de incertidumbre. «Está bien y ya está en casa», ha afirmado, dejando constancia de que el episodio ha quedado bajo control y de que el cantante cumple con las pautas establecidas por los profesionales sanitarios.

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El incidente tuvo lugar pocas horas antes de que Raphael debiera salir al escenario para proseguir con su gira Raphaelísimo. El artista comunicó a su equipo que no se encontraba bien y fue asistido en un primer momento por los servicios médicos del propio recinto coruñés. Tras practicarle las primeras pruebas diagnósticas, los sanitarios consideraron conveniente su traslado en ambulancia al Hospital Quirón de La Coruña, centro en el que permaneció ingresado en observación durante la noche. De acuerdo con las informaciones difundidas sobre este episodio, el cantante presentó taquicardias, una insuficiencia respiratoria y una subida de tensión, un cuadro clínico que llevó a los facultativos a extremar las precauciones antes de autorizar su regreso a casa. La decisión de acudir al centro hospitalario se adoptó de inmediato y contó con el respaldo de su entorno, que priorizó su estado de salud por encima de los compromisos profesionales.

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El regreso por carretera a Boadilla del Monte y las declaraciones de Natalia Figueroa

Una vez completadas las valoraciones médicas oportunas, los especialistas determinaron que el artista podía recibir el alta hospitalaria este domingo por la mañana. Antes de iniciar el desplazamiento de vuelta a Madrid, Raphael acudió a la consulta de su médico de cabecera, quien volvió a examinarlo. El viaje desde Galicia se efectuó por carretera y en compañía de miembros de su equipo, mientras sus familiares seguían de cerca cualquier novedad relativa a su estado. A su llegada al domicilio de Boadilla del Monte, el intérprete fue recibido por Natalia Figueroa junto a varios de sus hijos y nietos, que aguardaban su regreso tras las horas de preocupación. Aunque prefirió no detenerse a realizar declaraciones ante los periodistas congregados a las puertas de la vivienda, el cantante tuvo un gesto hacia la prensa al bajar la ventanilla del vehículo y saludar sonriente.

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Natalia Figueroa ha querido subrayar la relevancia de haber actuado con celeridad y de atender en todo momento los criterios médicos. La periodista y esposa del cantante ha recordado en declaraciones a Vanitatis la disciplina con la que su marido afronta cualquier cuestión relacionada con su salud: «Raphael ha sido siempre una persona que cuando se ha sentido mal ha acatado todo lo que le decían sus doctores. Nunca ha puesto en entredicho lo que le han recomendado sus doctores». Asimismo, sobre su situación actual y el desplazamiento desde Galicia, ha detallado: «Ha hecho el viaje en coche. Está bien y ya está en casa». Con estas manifestaciones, Figueroa ha despejado las dudas sobre la organización del traslado y el seguimiento médico posterior al ingreso.

El respaldo de Manuel y Alejandra Martos y sus antecedentes médicos

Junto a Natalia Figueroa, los hijos del cantante también han ofrecido detalles para confirmar su buena evolución. Manuel Martos ha ratificado ante los medios de comunicación que su padre se encuentra bien y conserva el ánimo para proseguir con su actividad artística: «En cuanto tuvo un desajuste tomó la decisión de ir al hospital. Está bien, animado y con ganas de seguir con su gira». Por su parte, Alejandra Martos ha atendido igualmente a la prensa para precisar algunas informaciones publicadas tras conocerse la hospitalización, desmintiendo que Raphael hubiese solicitado el alta voluntaria por iniciativa propia e insistiendo en que el artista se encuentra fuera de peligro.

La atención de su familia durante todo el episodio ha estado marcada también por los antecedentes médicos del intérprete de Yo soy aquel. En 2003, Raphael fue sometido a un trasplante de hígado en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, institución sanitaria en la que ha mantenido su seguimiento médico a lo largo de los años. En ese mismo hospital madrileño fue atendido tras el accidente cardiovascular que sufrió en diciembre de 2024 mientras participaba en la grabación del programa La Revuelta, presentado por David Broncano. Aquel suceso obligó al artista a permanecer ingresado y alteró su agenda profesional, iniciándose desde entonces un proceso de recuperación y regreso a los escenarios acompañado de controles y valoraciones periódicas por parte de los especialistas que conocen su historial clínico.

Continuidad de la gira ‘Raphaelísimo’ y próximos conciertos previstos

Por el momento, la voluntad del cantante pasa por mantener los compromisos profesionales programados para las próximas semanas. La siguiente actuación de Raphael está fijada para el 28 de noviembre en Málaga, si bien su participación quedará supeditada a la evolución de su estado de salud y al criterio de los facultativos que lo atienden. Con posterioridad, el calendario contempla citas el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y el 12 de diciembre en Granada. El cierre de esta etapa de la gira Raphaelísimo está previsto para el 19 de diciembre en Madrid, con un concierto en el Movistar Arena. Según la información facilitada por Natalia Figueroa, no existen por ahora modificaciones en estas fechas, aunque la decisión definitiva recaerá en los profesionales sanitarios encargados de supervisar su evolución.