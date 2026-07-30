La crisis de Perfumerías De la Reina se agrava en el capítulo 615 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emite este jueves 30 de julio a las 15:45 horas. Damián conocerá el defecto de las fragancias reformuladas y exigirá a Gabriel que recupere la fórmula original, mientras Miguel tomará una decisión que puede cambiar para siempre su relación con Claudia.

Los conflictos familiares y empresariales vuelven a cruzarse en ‘Sueños de libertad’. Después de semanas de enfrentamientos por el control de la fábrica, la reformulación de los perfumes amenaza con convertirse en un problema mucho mayor de lo que Gabriel había previsto.

El episodio de este jueves también estará marcado por las consecuencias del momento límite vivido por Marisol, el regreso de un personaje inesperado a la colonia y las nuevas tensiones de Begoña con Beatriz por el cuidado de Juanito.

Damián descubre el defecto de los perfumes reformulados

La situación en la empresa se complica cuando Marta informa a Damián de que los perfumes reformulados han perdido fijación. El fallo supone una amenaza directa para la reputación de Perfumerías De la Reina, ya que las clientas podrían advertir que las nuevas fragancias tienen una calidad inferior.

Damián reaccionará con indignación al conocer el alcance del problema. Lejos de aceptar las decisiones tomadas por Gabriel, el patriarca se enfrentará al actual director y le exigirá que abandone la reformulación para recuperar cuanto antes las fórmulas originales.

El choque abre un nuevo pulso por el futuro de la compañía. Gabriel deberá decidir si mantiene su estrategia o cede ante la presión de los De la Reina, conscientes de que la pérdida de calidad puede causar importantes daños comerciales.

La crisis de los perfumes tampoco es completamente nueva. Las primeras remesas reformuladas ya habían llegado a la tienda, mientras Marta y Digna comenzaban a detectar que el cambio estaba afectando al producto que durante años había dado prestigio a la familia.

Miguel pide que Nieves permanezca junto a Marisol

La delicada situación de Marisol continuará teniendo consecuencias en la casa de los De la Reina. Después del grave episodio sufrido por la joven, Miguel considera que necesitará algo más que atención médica para poder recuperarse.

El doctor pedirá que Nieves sea la persona encargada de acompañarla y atenderla, convencido de que la cercanía de alguien de su confianza puede resultar fundamental en estos momentos. La decisión busca proporcionar a Marisol un entorno seguro después de la profunda crisis emocional que ha atravesado.

Miguel toma una decisión sobre Claudia

Mientras intenta ayudar a Marisol, Miguel deberá afrontar su propio conflicto sentimental. El médico teme no ser capaz de ofrecer a Claudia la felicidad que merece y tomará una decisión complicada sobre el futuro de la pareja.

Su determinación dejará abierta la posibilidad de una ruptura. Claudia deberá enfrentarse a una situación inesperada después de haber intentado comprender las dudas y el distanciamiento de Miguel durante los últimos episodios.

El capítulo no resolverá inmediatamente todas las incógnitas, pero situará la relación en uno de sus momentos más delicados. Miguel tendrá que decidir si continúa luchando por Claudia o si considera que separarse es la única manera de evitarle más sufrimiento.

Begoña impone límites a Beatriz por Juanito

Tras pasar unos días alejada de la colonia junto a Juanito y Julia, Begoña regresará a casa con las ideas mucho más claras. La enfermera ha conseguido recuperar parte de la conexión con sus hijos y no piensa permitir que nadie vuelva a apartarla del bebé.

Por este motivo, pedirá a Beatriz que se concentre en sus obligaciones domésticas y reduzca el tiempo que pasa con Juanito. La petición no sentará bien a la niñera, cuya cercanía con el pequeño ya había despertado inquietud y desconfianza.

La decisión de Begoña abre un nuevo enfrentamiento dentro de la casa. Su intención es reafirmar su papel como madre, aunque la reacción de Beatriz puede complicar aún más la convivencia.

Doña Clara regresa inesperadamente a la colonia

Otro de los grandes movimientos del capítulo 615 de ‘Sueños de libertad’ será el regreso de doña Clara. El personaje reaparecerá en la colonia después de la inesperada muerte de Pelayo, una llegada que puede obligar a Marta a enfrentarse de nuevo con su pasado.

Su vuelta plantea numerosos interrogantes. Marta tendrá que decidir si le cuenta lo que realmente ocurrió con su hijo, mientras la presencia de doña Clara amenaza con remover secretos que algunos personajes preferirían mantener ocultos.

Tasio vuelve a acercarse a Paula

A pesar de haber intentado poner distancia entre ambos, Tasio volverá a buscar a Paula. Su comportamiento desconcertará a la joven, que no sabrá cuáles son sus verdaderas intenciones después de las últimas conversaciones.

Paula buscará el apoyo de Valentina para compartir sus dudas. El hijo de Damián atraviesa una etapa especialmente complicada tras sus enfrentamientos con la familia y la ruptura de su matrimonio, una situación que lo ha llevado a encontrar consuelo en la dependienta.

A qué hora se emite hoy ‘Sueños de libertad’

Antena 3 emitirá el capítulo 615 de ‘Sueños de libertad’ este jueves 30 de julio a las 15:45 horas, después de los informativos y de la previsión meteorológica.

El episodio tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos dentro de la programación de la cadena. Los espectadores también podrán verlo en Atresplayer, donde los suscriptores tienen acceso anticipado a las nuevas entregas.