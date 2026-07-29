Antena 3 emite este miércoles 29 de julio de 2026 a las 15:45 el nuevo capítulo de Sueños de Libertad, la saga familiar perfumera ambientada en la Toledo de los años 50.

No hay avance oficial del capítulo disponible en la información facilitada, por lo que esta pieza ofrece un avance orientativo apoyado en la dinámica habitual de la serie: familia, secretos y decisiones que tensionan la convivencia.

Sueños de Libertad basa gran parte de su fuerza dramática en la perfumería familiar como núcleo narrativo: conversaciones que ocultan más de lo que dicen y pequeños gestos con consecuencias mayores.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

No es posible confirmar escenas ni protagonistas concretos sin el avance de prensa. A partir de los patrones recurrentes del guion, el episodio de hoy podría centrarse en varias líneas habituales que reconectan tramas abiertas durante la semana.

En líneas generales, el guion de la semana tiende a:

Reforzar conflictos familiares , con choques entre distintas versiones de una misma historia.

, con choques entre distintas versiones de una misma historia. Activar secretos o informaciones a medias que generan desconfianza y resitúan alianzas.

o informaciones a medias que generan desconfianza y resitúan alianzas. Dejar en el aire una consecuencia que actúe como gancho para los días siguientes.

La serie hace un uso deliberado del decorado urbano —Toledo— para que los rumores y el «qué dirán» influyan sobre los personajes y sus decisiones dentro de la perfumería.

Si buscas claves para seguir el episodio sin el avance, fíjate en los gestos más que en las palabras: en esta ficción lo no dicho suele pesar tanto como lo explícito.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Sueños de Libertad se emite en Antena 3 a las 15:45 este miércoles, 29 de julio de 2026. En Ceuta la señal de Antena 3 se recibe por la TDT y el episodio suele poder recuperarse posteriormente en la plataforma Atresplayer.