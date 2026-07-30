El sindicato reclama desbloquear los diez vigilantes pendientes desde mayo y advierte de que la cifra de casi 1.700 acogidos exige un refuerzo extraordinario en seguridad, cocina, sanidad y presencia permanente de la Policía Nacional.

CEUTA.— La vertiginosa llegada de personas a las costas ceutíes en las últimas fechas está teniendo un impacto inmediato y directo sobre los servicios públicos de la ciudad autónoma. Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha denunciado públicamente el colapso operativo que sufre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), exigiendo la ampliación urgente e inmediata de su personal tras constatar que las instalaciones acogen actualmente a alrededor de 1.700 personas.

Según sostiene la central sindical, la escalada de residentes ha dejado insuficientes los recursos actuales para garantizar tanto el correcto funcionamiento del centro como la integridad de los trabajadores, usuarios e instalaciones.

Exigen desbloquear el refuerzo paralizado desde mayo

La principal exigencia del sindicato atañe a un compromiso pendiente desde hace casi tres meses. CCOO lleva desde el pasado 1 de mayo reclamando la incorporación de diez vigilantes de seguridad que no solo venían a reforzar el cuadrante habitual del CETI, sino que iban a consolidar su situación laboral pasando de contratos fijos discontinuos a indefinidos.

Sin embargo, esta medida quedó frenada por burocracia administrativa:

«La intervención quedó paralizada por problemas administrativos, impidiendo la llegada de un refuerzo que ya entonces resultaba indispensable para la seguridad del recinto y la estabilidad laboral de los vigilantes», señalan desde la organización sindical tras realizar una visita de inspección a las instalaciones.

El personal previsto en mayo «ya no es suficiente»

Para la central sindical, la contratación de esos diez efectivos debe materializarse de inmediato. No obstante, CCOO advierte de que esa cifra —diseñada hace casi tres meses para una coyuntura muy diferente— resulta hoy totalmente desfasada ante el salto cuantitativo de ocupación.

Por este motivo, el sindicato reclama las siguientes medidas de choque:

Ampliación extraordinaria de plantilla de seguridad: Ajustada a la carga real de los 1.700 residentes actuales.

Ajustada a la carga real de los 1.700 residentes actuales. Refuerzo en servicios básicos: Incremento urgente de trabajadores sanitarios y personal de cocina, dos áreas clave que se encuentran totalmente desbordadas ante el aumento exponencial del trabajo diario.

Incremento urgente de trabajadores sanitarios y personal de cocina, dos áreas clave que se encuentran totalmente desbordadas ante el aumento exponencial del trabajo diario. Presencia Policial Exterior: Custodia y presencia permanente de la Policía Nacional en las inmediaciones y accesos al CETI para afianzar el control perimetral.

Llamamiento a Moncloa

En su comunicado, CCOO exige la intervención directa del Gobierno de España y de las administraciones involucradas para aportar los medios humanos y materiales que requiere el recinto. El sindicato concluye advirtiendo de que la situación del CETI ha rebasado «todos los límites razonables» y exige soluciones que devuelvan la normalidad y la seguridad a la plantilla del centro.