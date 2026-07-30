La desaparición de Ángela desatará la alarma en el palacio en el capítulo 876 de ‘La Promesa’, que La 1 emite este jueves 30 de julio a las 18:35 horas. Leocadia volverá a sospechar de Lorenzo, Curro regresará sin noticias y el resto de los habitantes de la finca intentará averiguar qué ha ocurrido con la joven después de conocer el secreto sobre su verdadero padre.

El nuevo episodio de ‘La Promesa’ parte de una revelación que puede cambiar para siempre la vida de Ángela. La joven escuchó a escondidas una conversación entre Leocadia y Máximo de Buenaventura en la que descubrió que el duque es su padre biológico.

Máximo dejó claro que no pretende reconocerla públicamente, sino alejarla de la influencia de su madre. Ángela escuchó sus palabras sin que ninguno de los dos advirtiera su presencia y abandonó el lugar profundamente afectada.

Ángela desaparece y el palacio se moviliza

La mañana comenzará con una noticia inquietante: Ángela no aparece por ninguna parte. Su ausencia preocupará especialmente a Leocadia y Curro, incapaces de explicar por qué la joven se ha marchado sin avisar.

Manuel será una de las últimas personas que la vio. El heredero explicará que coincidió con ella cuando regresaba de cenar, pero insistirá en que no detectó nada extraño en su comportamiento. Nadie sabe todavía si Ángela ha decidido huir por voluntad propia o si alguien está detrás de su desaparición.

El momento en el que desaparece resulta especialmente delicado. La joven acaba de conocer que el hombre con el que ha mantenido fuertes enfrentamientos desde su llegada al palacio es en realidad su padre. La noticia también ha dejado al descubierto los secretos que Leocadia llevaba años ocultándole.

Leocadia vuelve a sospechar de Lorenzo

La preocupación llevará a Leocadia a enfrentarse directamente con Lorenzo. La señora de Figueroa no puede olvidar que el capitán ya retuvo a Ángela en el pasado, por lo que le preguntará si tiene alguna relación con su nueva desaparición.

Lorenzo negará las acusaciones y conseguirá convencerla de que no está implicado. Sin embargo, la desconfianza continuará presente mientras no aparezca ninguna pista sobre el paradero de la joven.

El enfrentamiento reabre una herida que parecía lejos de cerrarse. Leocadia sabe hasta dónde puede llegar Lorenzo y teme que la ausencia de Ángela forme parte de una nueva maniobra contra ella o contra Curro.

Curro regresa sin noticias de Ángela

Curro acudirá al cuartel con la esperanza de encontrar alguna información que permita localizar a su prometida. Su regreso, sin embargo, no traerá buenas noticias.

La falta de pistas aumentará la angustia en el palacio. Curro sabe que Ángela acababa de atravesar una situación emocionalmente muy difícil, aunque todavía desconoce todos los detalles de la conversación que escuchó entre Leocadia y Máximo.

La desaparición se convierte así en el principal misterio del episodio y deja abiertas varias posibilidades. Lorenzo queda inicialmente bajo sospecha, pero Máximo también tendrá que explicar cuáles son sus verdaderas intenciones respecto a su hija.

Martina y Adriano continúan su relación a escondidas

Mientras la búsqueda de Ángela concentra todas las miradas, Martina abandonará furtivamente la habitación de Adriano después de la noche que han pasado juntos.

Los dos han decidido entregarse a sus sentimientos mientras Jacobo permanece lejos del palacio. Después de semanas de encuentros secretos y dudas, Martina fue a buscar a Adriano durante la noche y ambos dieron un nuevo paso en su relación.

La pareja disfruta de su momento de felicidad, pero la situación continúa siendo peligrosa. El regreso de Jacobo o una indiscreción dentro del palacio podría dejar al descubierto una historia que los dos siguen viviendo en secreto.

Julieta confiesa sus celos a Manuel

Julieta mantendrá una conversación personal con Manuel y le contará los celos que sintió al descubrir que la hija de María Fernández se llamará Jana.

El nombre elegido por María tiene una enorme carga emocional dentro de la historia de la familia. Para Julieta, comprobar que el recuerdo de Jana sigue tan presente despierta sentimientos difíciles de gestionar, especialmente ahora que su relación con Manuel atraviesa una nueva etapa.

Pía, por su parte, explicará a Ricardo cómo reaccionó Leocadia al conocer el nombre de la niña. La decisión de María continúa provocando emociones muy distintas entre los habitantes del palacio.

Ciro se enfrenta a Julieta y exige dinero a Manuel

Los problemas entre Ciro, Julieta y Manuel aumentarán durante el capítulo. Ciro reprenderá a su esposa por haber salido a cenar sin consultárselo, pero ella le recordará que, ante la desaparición de Ángela, sus reproches deben quedar en segundo plano.

El joven también reclamará a Manuel una compensación económica por su participación en el manual de averías. Lo que comenzó como una propuesta aparentemente desinteresada se transforma así en un nuevo conflicto entre ambos.

La actitud de Ciro comienza a preocupar a quienes lo rodean. Sus exigencias y su comportamiento controlador con Julieta anticipan un enfrentamiento todavía mayor en los próximos episodios.

María quiere que Samuel bautice a Jana

En otro de los frentes del capítulo, María Fernández pedirá a Samuel que sea quien bautice a su hija Jana. La propuesta reforzará el vínculo existente entre ambos después del beso que compartieron recientemente.

La decisión incomodará profundamente a Carlo, que fue testigo del acercamiento entre María y Samuel. El lacayo tratará de retrasar el bautizo para impedir que el sacerdote asuma ese papel tan importante en la vida de la pequeña.

Carlo todavía no ha contado a María lo que vio y continúa intentando ocultar sus verdaderos motivos. Su reacción amenaza con abrir un nuevo conflicto sentimental alrededor de la doncella.

Cristóbal sorprende en la guerra contra Julio

La disputa dentro del servicio también tendrá continuidad. Las cocineras han convertido la aversión de Julio a las verduras en su principal arma para devolverle las constantes provocaciones.

Contra todo pronóstico, Cristóbal respaldará la estrategia de las cocineras. Su postura sorprenderá después de haber escuchado la conversación en la que Ricardo advertía sobre el peligro de continuar con esas bromas.

El enfrentamiento amenaza con seguir creciendo y confirma que la llegada de Julio y Tomasa ha alterado por completo el equilibrio entre los trabajadores del palacio.

A qué hora se emite el capítulo 876 de ‘La Promesa’

El capítulo 876 de ‘La Promesa’ se emite este jueves 30 de julio a las 18:35 horas en La 1. El episodio también podrá verse a través de RTVE Play, donde se encuentran disponibles gratuitamente las entregas ya emitidas de la ficción.

La desaparición de Ángela, las sospechas sobre Lorenzo y la reacción de Curro marcarán un episodio que dejará nuevas preguntas abiertas sobre el futuro de la joven y los planes de Máximo de Buenaventura.