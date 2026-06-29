El tenista madrileño, vigesimotercer cabeza de serie del torneo, debuta este lunes en el All England Club frente al jugador británico tras superar sus problemas físicos.

El tenista español Rafa Jódar inicia este lunes 29 de junio su andadura en el cuadro principal de Wimbledon 2026. A sus 19 años de edad, el jugador madrileño afronta un debut interesante en la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada, donde se medirá al británico Félix Gill sobre la superficie de hierba de Londres. El deportista español acude a la cita como el cabeza de serie número 23 del campeonato, consolidando su progresión en un año donde ostenta un balance de 24 victorias y 10 derrotas.

La preparación para la gira de césped se vio alterada para el madrileño debido a una lesión abdominal que le impidió competir en el torneo ATP 500 de Queen’s. No obstante, las sensaciones previas de la temporada avalan su rendimiento, especialmente tras una destacada gira sobre tierra batida. En dicha campaña, Jódar conquistó el ATP 250 de Marruecos, lo que supuso el primer título de su incipiente carrera profesional. Asimismo, el joven tenista alcanzó las semifinales en el ATP 500 Open Banc Sabadell Conde de Godó, donde cedió ante Arthur Fils, y firmó los cuartos de final en los Masters 1000 de Madrid —donde cayó frente a Jannik Sinner— y de Roma, partido en el que perdió contra el italiano Luciano Darderi. En el segundo Grand Slam del año, Roland Garros 2026, Jódar alcanzó los cuartos de final antes de ser derrotado por Alexander Zverev, mientras que al comienzo del curso superó la fase de clasificación del Open de Australia y accedió a la segunda ronda, donde fue eliminado por Jakub Mensik.

Su rival en este estreno en el All England Club, el local Félix Gill, participa en el torneo gracias a una invitación (Wild Card) concedida por la organización de Wimbledon. A sus 24 años de edad, el tenista británico se sitúa actualmente en el puesto número 220 del ránking de la ATP. Por trayectoria y condición de clasificado, el jugador inglés se presenta como un oponente propicio para que el cabeza de serie español inicie el torneo, situando a Jódar como el claro favorito para avanzar a la siguiente fase.

En el caso de certificar la victoria y superar esta eliminatoria inaugural, el tenista madrileño ya conoce cuáles serían sus posibles cruces en la segunda ronda del torneo londinense. El vencedor de este enfrentamiento se medirá de forma directa con el jugador que logre imponerse en el duelo de primera ronda que disputan el también español Pablo Carreño Busta —a quien Jódar ya consiguió derrotar en los octavos de final de Roland Garros— y el canadiense Denis Shapovalov.

Horario del partido: ¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Félix Gill en Wimbledon?

El encuentro correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2026 entre el español Rafa Jódar y el británico Félix Gill se disputa este lunes 29 de junio. El inicio del partido está programado para las 12:00 horas.

Televisión: ¿Dónde ver en directo el Rafa Jódar – Félix Gill?

Los aficionados al tenis podrán seguir la retransmisión del partido en directo por televisión en España a través de la plataforma Movistar Plus+. El choque se emitirá de manera específica por medio de sus canales principales habilitados para el torneo, concretamente en Movistar Plus+ (M7) y en la señal M+ Wimbledon UHD (dial 444).