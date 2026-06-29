El torneo de Grand Slam arranca en el All England Club condicionado por la baja de Carlos Alcaraz y con el protagonismo español de Alejandro Davidovich y Rafa Jódar

El torneo de Wimbledon 2026 inicia sus encuentros del cuadro principal este lunes 29 de junio, en una edición que se prolongará hasta el próximo 12 de julio. La cita sobre la hierba londinense queda marcada en esta ocasión por una notable crisis de lesiones que ha provocado bajas de gran peso en el circuito, entre las que destaca la ausencia del español Carlos Alcaraz. Por el contrario, el torneo albergará el regreso de la estadounidense Serena Williams, quien a sus 44 años competirá tanto en el cuadro individual femenino gracias a una invitación como en la modalidad de dobles junto a su hermana Venus. En España, toda la retransmisión se podrá seguir en directo a través de la televisión.

Horarios y canales de televisión para seguir Wimbledon 2026 en España

Los aficionados al tenis en España disponen de opciones televisivas y digitales para seguir al detalle el tercer Grand Slam de la temporada. Los partidos del cuadro principal se emitirán en directo por televisión a través de los canales de Movistar+, plataforma que incluye de igual modo las emisiones de Eurosport. Asimismo, el desarrollo de la competición y el marcador de todos los encuentros punto por punto se podrá seguir en la página web de Las Provincias.

Las retransmisiones de las jornadas ordinarias arrancarán a las 12:00 horas en horario peninsular español (11:00 hora local en Londres). Por su parte, la actividad en la pista central del recinto comenzará a diario a partir de las 14:30 horas en España (13:30 hora local). De acuerdo con la normativa propia de Wimbledon, la programación diaria de los partidos tiene fijado un límite de tiempo estricto, por lo que los choques deben concluir obligatoriamente antes de la medianoche (00:00 horas).

El cuadro masculino: la defensa de Jannik Sinner y la representación española

La competición masculina llega condicionada por los precedentes de la edición de 2025, en la que el italiano Jannik Sinner hizo historia para el tenis de su país al coronarse por primera vez como campeón individual masculino en Wimbledon. Sinner logró el título tras imponerse en la final al entonces doble campeón defensor Carlos Alcaraz con un resultado de 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Para este 2026, el tenista italiano parte como el primer cabeza de serie del torneo, seguido por el alemán Alexander Zverev y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Ante la baja del jugador murciano, el principal reclamo de la delegación española sobre la superficie de hierba se concentra en las figuras de Alejandro Davidovich y Rafa Jódar. Ambos tenistas han quedado encuadrados de manera consecutiva entre los favoritos del torneo; Davidovich se sitúa como el cabeza de serie número 22, mientras que el joven Jódar afronta la cita justo por detrás en la lista de preclasificados, ocupando la posición número 23.

La lista completa de los 32 cabezas de serie masculinos en Wimbledon 2026 es la siguiente:

👤 Jannik Sinner

👤 Alexander Zverev

👤 Felix Auger-Aliassime

👤 Ben Shelton

👤 Alex De Miñaur

👤 Taylor Fritz

👤 Novak Djokovic

👤 Daniil Medvedev

👤 Flavio Cobolli

👤 Alexander Bublik

👤 Casper Ruud

👤 Andrey Rublev

👤 Jiri Lehecka

👤 Luciano Darderi

👤 Jakub Mensik

👤 Learner Tien

👤 Frances Tiafoe

👤 Francisco Cerúndolo

👤 Karen Khachanov

👤 Arthur Fils

👤 Tommy Paul

👤 Alejandro Davidovich

👤 Rafa Jódar

👤 Joao Fonseca

👤 Arthur Rinderknech

👤 Cameron Norrie

👤 Ugo Humbert

👤 Brandon Nakashima

👤 Tomás Martín Etcheverry

👤 Alejandro Tabilo

👤 Ignacio Buse

👤 Matteo Arnaldi

El cuadro femenino: la corona de Iga Świątek y el retorno de Serena Williams

En la categoría femenina, el All England Club defiende el mandato de la polaca Iga Świątek, quien en la última edición se alzó con el trofeo de forma contundente al batir a la estadounidense Amanda Anisimova en la final por un doble 6-0, 6-0. Este registro supuso un hito histórico, ya que no se producía un resultado idéntico en una final de Grand Slam desde el año 1988. Para este año, el orden de las cabezas de serie sitúa a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la primera posición, escoltada por la kazaja Elena Rybakina y la propia Świątek en el tercer escalón.

El gran foco de atención mediática se fijará en el regreso de Serena Williams a las pistas del All England Club de Londres, un escenario donde la tenista americana ha conquistado siete de sus 23 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera deportiva, además de haber logrado la medalla de oro olímpica tanto en la modalidad individual como en la de dobles durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En su última comparecencia oficial sobre el césped londinense, datada en el año 2022, cedió en la primera ronda frente a la francesa Harmony Tan. En este 2026, la jugadora de 44 años regresa para disputar el torneo individual y el cuadro de dobles junto a su hermana Venus Williams.

La relación de las 32 cabezas de serie en el cuadro femenino es la siguiente:

👤 Aryna Sabalenka

👤 Elena Rybakina

👤 Iga Swiatek

👤 Jessica Pegula

👤 Mirra Andreeva

👤 Amanda Anisimova

👤 Coco Gauff

👤 Elina Svitolina

👤 Linda Noskova

👤 Karolina Muchova

👤 Belinda Bencic

👤 Marta Kostyuk

👤 Jasmine Paolini

👤 Naomi Osaka

👤 Diana Shnaider

👤 Iva Jovic

👤 Sorana Cirstea

👤 Ekaterina Alexandrova

👤 Anna Kalinskaya

👤 Maja Chwalinska

👤 Marie Bouzkova

👤 Leylah Fernandez

👤 Emma Navarro

👤 Clara Tauson

👤 Elise Mertens

👤 Madison Keys

👤 Anastasia Potapova

👤 Ann Li

👤 Alexandra Eala

👤 Emma Raducanu

👤 Donna Vekic

👤 Katerina Siniakova

Una edición condicionada por las lesiones y la ausencia de figuras del circuito

La preparación de Wimbledon 2026 se ha visto afectada por una acumulación de problemas físicos en varios de los principales nombres de los ránkings profesionales. La ausencia más destacada para el tenis español es la de Carlos Alcaraz, apartado de la totalidad de la gira europea sobre hierba debido a una lesión en la muñeca que sufrió meses atrás.

Junto al jugador de El Palmar, el cuadro de bajas médicas incluye al danés Holger Rune, quien se encuentra en proceso de recuperación de una rotura en el tendón de Aquiles combinada con una complicación en su rodilla. Tampoco competirá el italiano Lorenzo Musetti debido a una distensión muscular en el muslo, a los que se añaden los descartes oficiales por lesión de Sebastian Korda, Tomáš Macháč y la joven Victoria Mboko. Por el contrario, la organización sí contará con la presencia del serbio Novak Djokovic, quien acude a la capital británica con el objetivo de igualar el récord absoluto de títulos en posesión de Roger Federer.