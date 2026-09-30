Las declaraciones del concursante sobre la relación entre su hermano y la colaboradora motivaron un tenso intercambio en el plató entre el presentador, Jorge Javier Vázquez, y la defensora Beatriz Trapote.

La última gala del programa ‘Supervivientes All Stars’, en su entrega de ‘Tierra de Nadie’, estuvo condicionada por las continuas alusiones a Belén Esteban, a raíz de la repercusión de su reciente entrevista en el espacio ‘De Viernes’. A pesar de no participar como concursante en el formato de aventura, la figura de la colaboradora se convirtió en el eje argumental de la velada en Telecinco.

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El momento central de la noche se produjo durante la realización del Puente de las emociones por parte de Víctor Janeiro. En el primer escalón de la dinámica, el concursante se emociono al recordar sus orígenes en una familia humilde y trabajadora de Ubrique, destacando la felicidad de su infancia y la educación recibida por sus padres junto a sus tres hermanos.

La tensión aumentó al alcanzar el peldaño rotulado bajo el concepto «Jesulín y Belén». Víctor Janeiro rememoró cómo el ascenso mediático de su hermano afectó a la familia cuando él era prácticamente un niño. El concursante explicó que, tras la separación de la pareja, Belén Esteban «cogió un camino más fácil, que fue atacar a la vida de mi hermano y de toda la familia», añadiendo que la colaboradora ganó un importante montante económico a costa de Jesulín de Ubrique. Asimismo, manifestó el dolor sufrido por su madre a lo largo de los años y lamentó el distanciamiento con su sobrina Andrea, a quien aseguró tener las puertas de su casa siempre abiertas. Para finalizar su intervención en la playa, dedicó unas palabras de afecto a su esposa, Beatriz Trapote, agradeciéndole la familia que han formado juntos y señalando que participa en el concurso a petición de sus hijos.

Víctor Janeiro habla claro en el Puente de las Emociones de 'SV All Stars': "Belén ganó dinero atacando a mi hermano y a mi familia". Pero lanza un mensaje a su sobrina Andrea: "Tiene las puertas abiertas, queremos relación. No la ha habido ha sido por la madre."#vibrasencorte pic.twitter.com/oGxqNP6ZAl — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) September 30, 2026

Tras la finalización de la prueba en la playa, el foco de atención se trasladó al plató de televisión. El presentador Jorge Javier Vázquez requirió la opinión de Beatriz Trapote sobre las afirmaciones vertidas por su marido respecto a Belén Esteban. La defensora se negó a realizar comentarios al respecto, manifestando que el Puente de las emociones representaba un significado más profundo que abordar el conflicto entre Jesús Janeiro y la colaboradora.

Esta negativa derivó en una firme réplica por parte de Jorge Javier Vázquez, quien defendió la pertinencia de la pregunta como parte de sus funciones periodísticas y de la actualidad de la semana, señalando: «A mí no me gusta aburrir al espectador. Lo siento mucho, es mi trabajo, lo hago como considero oportuno». En el transcurso del intercambio, el comunicador realizó una analogía sobre la relevancia mediática y expresó su apoyo a los manifestantes concentrados en la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda.

Estalla la tensión en 'Supervivientes All Stars': Beatriz Trapote le recrimina a Jorge Javier la pregunta que le lanza y este zanja el choque con contundencia: "Es mi trabajo, la pregunta es pertinente. No soy un cualquiera. Soy Jorge Javier Vázquez"📺💥 pic.twitter.com/9jaJctrDRT — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) September 30, 2026

Ante la solicitud de comprensión por parte de Beatriz Trapote debido al estado emocional provocado por el testimonio de su esposo, el presentador reivindicó su papel en el programa declarando: «No soy un cualquiera, ¡soy Jorge Javier Vázquez!». Tras el intercambio de posturas, el episodio concluyó con un acercamiento entre ambos, que finalizó con un abrazo y palabras de elogio hacia el matrimonio formado por Trapote y Víctor Janeiro.