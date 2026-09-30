Las principales cabeceras de la crónica social presentan este miércoles una amplia selección de exclusivas marcadas por el mensaje de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique, el nuevo amor de Miguel Bernardeau, la escapada de Brad Pitt e Inés de Ramón a Madrid y las imágenes de Tana Rivera con Roca Rey.

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La actualidad de la crónica rosa llega este miércoles 30 de septiembre a los quioscos a través de las portadas de las principales revistas del corazón, que reúnen un abanico de exclusivas, novedades sentimentales, eventos sociales y antiguos desacuerdos del panorama mediático.

La revista Semana sitúa en su primera página a Belén Esteban, quien vuelve a la primera línea informativa con un contundente mensaje dirigido a Jesulín de Ubrique: «Recupera a tu hija, todavía te quiere». Junto a estas declaraciones, la publicación expone que Julia Janeiro ha confirmado una demanda interpuesta por su padre contra la colaboradora. Por otro lado, en el ámbito sentimental, el semanario revela en exclusiva que el actor Miguel Bernardeau, de actualidad por su trabajo en La bola negra, se encuentra de nuevo enamorado. La edición se completa con el paso de Brad Pitt por España, donde continúa generando interés mediático.

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💥 Belén Esteban, contra Jesulín de Ubrique: "Recupera a tu hija, todavía te quiere".



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Por su parte, la revista ¡Hola! dedica su portada a Adriana Abascal, quien concede su primera gran entrevista tras un año de significativos cambios personales para abordar de forma abierta el término de su relación. Asimismo, el número ofrece una cobertura detallada de la fiesta de los premios Gen ¡H!, una cita social que ha convocado a 50 jóvenes talentos del panorama actual en el marco de una de las celebraciones más exclusivas del año.

De la gran fiesta de los premios GEN ¡H! a la entrevista más esperada: todos los secretos del nuevo número de ¡HOLA! de esta semana https://t.co/da90U7dv3S — Revista ¡HOLA! (@hola) September 30, 2026

El semanario Lecturas centra su atención en Brad Pitt e Inés de Ramón a raíz de una escapada secreta a Madrid en la que se mostraron unidos y cómplices. La publicación detalla los planes y la estancia de la pareja en la capital española. En sus páginas interiores, la revista incluye además un reportaje enfocado en la trayectoria de icónicas supermodelos de la década de 1990 como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Elle Macpherson.

Cómplices y cariñosos 😍 Brad Pitt revoluciona España junto a su novia, Inés de Ramón. Este miércoles, te contamos todo lo que hizo la pareja en su escapada secreta a Madrid 💘 ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/2ZPQo5ZUPw — Lecturas (@Lecturas) September 30, 2026

Finalmente, Diez Minutos publica unas fotografías exclusivas de Tana Rivera y el torero Roca Rey compartiendo una cena romántica en Sevilla. La pareja, que se encuentra preparando su enlace matrimonial fijado para el año 2027, reaparece en estas imágenes dando muestras de cariño. La publicación completa su oferta informativa con la novedad surgida entre Lidia Santos y Christopher Mateo, sumando otro de los asuntos destacados de la jornada de la prensa social.