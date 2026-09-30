El concursante fue el más votado por los espectadores para librarse de la nominación en la entrega del martes emitida por Telecinco. Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira continúan en la lista definitiva de nominados para abandonar el concurso el próximo jueves.

La última gala de ‘Supervivientes All Stars 3’, conducida por Jorge Javier Vázquez, resolvió la salvación de uno de los cuatro nominados de la semana tras la ajustada votación de la audiencia. Asraf Beno se convirtió en el elegido por los espectadores para librarse de la expulsión, dejando la lista definitiva de nominados en tres nombres: Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira. El programa del martes redujo así el grupo de amenazados de cara a la gala del próximo jueves, en la que se determinará la tercera expulsión definitiva de la edición tras las salidas previas de Lola Ortiz y Laura Cuevas.

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El proceso de salvación comenzó con el descarte paulatino de los candidatos expuestos a la decisión del público. Arkano fue el primer concursante en conocer que debía continuar nominado, seguido de Ivana Icardi, quien también quedó relegada a la resolución del jueves. De este modo, el duelo final de la ceremonia se dirimió entre Yulen Pereira y Asraf Beno. Cabe recordar que el grupo inicial de nominados incluía a Yola Berrocal, quien logró librarse de la lista tras imponerse por méritos propios en el juego disputado durante la gala del pasado domingo.

Al certificarse su salvación, Asraf Beno reaccionó con notable euforia, levantándose de su sitio y agradeciendo públicamente el respaldo de la audiencia con palabras de afecto. El concursante atraviesa días complicados en Honduras a causa de los desencuentros con varios de sus compañeros de edición, por lo que la resolución de los espectadores supuso un importante refuerzo moral. Desde el plató de Telecinco, su esposa, Isa Pantoja, celebró la noticia tras haber realizado una intensa campaña de apoyo en sus redes sociales a lo largo de las últimas horas.

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La salvación de Beno provocó reacciones diversas entre los integrantes de la playa. Mientras que los tres nominados que continúan en la lista —Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira— felicitaron deportivamente a su compañero, otras concursantes mostraron una postura distante. Fue el caso de Rosa Benito, quien reaccionó con seriedad y gesto contrariado ante el dictamen de los espectadores, reflejando las tiranteces que mantiene en la convivencia diaria con el marido de Isa Pantoja.

El distanciamiento entre Asraf Beno y Rosa Benito se puso de manifiesto de nuevo durante el desarrollo de la gala tras una serie de discusiones previas en la playa. A pesar de haber mantenido una relación cordial y de confianzas familiares al comienzo del programa, las tensiones han dinamitado cualquier acercamiento. Asrafo expresó sentirse sobrepasado por la situación y sugirió que la actitud de Benito responde a una estrategia previa, mientras que la concursante defendió su postura asegurando que no está aleccionada y manifestando su agotamiento por los roces cotidianos en el concurso. La audiencia de ‘Supervivientes All Stars 3’ mantendrá abiertas las votaciones hasta la noche del jueves para elegir al próximo expulsado.