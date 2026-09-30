En el programa Horizonte, conducido por Iker Jiménez, se entrevistó a Ricardo Alonso, propietario de la empresa Urbagestión, para abordar el caso de Maricarmen, una mujer que residía en una vivienda de la que carecía de justo título desde 2007. Durante la entrevista, Alonso explicó que la empresa ha llegado a un acuerdo con Maricarmen para que pueda seguir viviendo en la casa a cambio de pagar un alquiler mensual de 500 euros.

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El caso de Maricarmen ha generado interés mediático debido a que la vivienda en cuestión había sido ocupada sin un título legal desde hace más de una década. Urbagestión, la empresa que ahora posee la propiedad, decidió negociar con Maricarmen para regularizar su situación habitacional.

Alonso detalló que el acuerdo alcanzado con Maricarmen es una solución que beneficia a ambas partes, permitiendo que ella continúe en la vivienda bajo un marco legal adecuado. Este acuerdo es visto como un paso hacia la resolución pacífica de un conflicto que podría haber derivado en un desalojo forzoso.

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La intervención de Iker Jiménez en Horizonte ha permitido que se conozcan más detalles sobre este caso, que refleja una problemática común en el ámbito inmobiliario, donde situaciones de ocupación sin título pueden derivar en conflictos legales y sociales.