La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, se ha visto obligada a cancelar su agenda prevista para este lunes en un instituto público de Formación Profesional.

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La decisión se ha tomado a última hora debido a la intensa concentración de manifestantes en el exterior del centro. Alrededor de 300 docentes y personas convocadas en el marco de las movilizaciones educativas se han congregado a las puertas del Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional Antonio Palacios, situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, para protestar con pitadas, cánticos y botes de humo.

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Ante la afluencia de manifestantes y tras la llegada del vehículo oficial al recinto, la situación en el exterior se intensificó. Ante la falta de garantías para asegurar el normal desarrollo de la visita institucional, los efectivos de la Policía Nacional desplazados al lugar recomendaron de manera expresa la anulación del evento por motivos de seguridad.

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Tras cancelarse la convocatoria en el centro educativo, las protestas y concentraciones del sector docente continuaron su transcurso en otros puntos clave de la capital, en una nueva jornada de movilizaciones que mantiene la tensión en el ámbito de la enseñanza pública madrileña.