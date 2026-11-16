El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado emprender acciones legales contra el comité de huelga educativa al considerarlo inductor del acoso sufrido por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

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La decisión se produce después de que un grupo de activistas irrumpiera por la fuerza en el Espacio Bertelsmann, un recinto donde la consejera tenía previsto inaugurar unas jornadas sobre Formación Profesional Dual organizadas por el Grupo Prensa Ibérica. Durante los altercados, los manifestantes forzaron la entrada levantando una reja metálica y puertas correderas, empujando al personal de seguridad y a los trabajadores del centro.

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Claves del incidente y respuesta policial

Concentración no autorizada: Más de un centenar de personas se congregaron a las puertas del recinto desde primera hora de la mañana.

Más de un centenar de personas se congregaron a las puertas del recinto desde primera hora de la mañana. Intervención policial: Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional acudieron al lugar y determinaron que no se daban las condiciones de seguridad para garantizar la integridad del acto, procediendo a la identificación de 40 personas y a la apertura de diligencias por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional acudieron al lugar y determinaron que no se daban las condiciones de seguridad para garantizar la integridad del acto, procediendo a la y a la apertura de diligencias por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Suspensión de agenda: Ante la imposibilidad de desarrollar el evento con normalidad, la consejera se vio obligada a cancelar su intervención por segunda vez en las últimas semanas (tras un episodio similar el pasado 19 de octubre en Vallecas).

Resumen de los hechos y medidas institucionales

Ámbito Detalle principal Afectada Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, Ciencia y Universidades Lugar del suceso Espacio Bertelsmann (Madrid) Acciones legales Presentación de denuncia o querella penal contra los autores materiales y los miembros del comité de huelga como presuntos inductores Reclamación a Delegación del Gobierno Petición para actuar con contundencia contra concentraciones no autorizadas y tramitar con celeridad 45 actas de denuncia previas Postura del Ejecutivo regional Ruptura de vías de negociación con el actual comité, al que acusa de no representar a la mayoría del profesorado

El trasfondo del conflicto y la postura del Ejecutivo

Desde el Gobierno regional se sostiene que estas acciones violentas y concentraciones responden a un patrón planificado y sistemático para boicotear la agenda pública de la consejera. Según expone el Ejecutivo autonómico, actas internas de las asambleas del movimiento de huelga —iniciada el pasado 14 de octubre— reflejan consignas explícitas para realizar escraches en los actos institucionales y actos de campaña.

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Por su parte, la Consejería de Educación ha descartado por completo entablar negociaciones con este comité, señalando que los interlocutores legítimos del profesorado son los sindicatos integrados en la Mesa Sectorial (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), cuyas próximas elecciones sindicales se celebrarán a comienzos de diciembre. Paralelamente, el departamento educativo prepara una nueva orden de servicios mínimos para salvaguardar las clases de los alumnos en tramos decisivos, como segundo de Bachillerato ante la prueba de acceso a la universidad.