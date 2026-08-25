La ministra de Defensa, Margarita Robles, abre este martes en el Congreso de los Diputados la ronda de explicaciones parlamentarias sobre la gestión del Ejecutivo tras la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta a finales de julio. Su intervención ante la Comisión de Defensa iniciará una serie de rendiciones de cuentas en la que participarán otros siete ministros a lo largo de la semana.
Tras Robles, el calendario previsto incluye la comparecencia de los titulares de Presidencia y Sanidad este miércoles, seguidos por Exteriores, Interior e Inclusión el día 28. Cerrarán la ronda las responsables de Juventud e Infancia y de Igualdad el último día del mes, todas a petición propia de los miembros del Gabinete.
Ejes clave y puntos de fricción en la Comisión
La intervención de Robles se produce en un clima de alta tensión política entre el Gobierno y la oposición, centrada en los siguientes aspectos clave:
- Defensa del despliegue militar: La titular de Defensa defenderá la profesionalidad de las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad autónoma en apoyo a las fuerzas de seguridad, al tiempo que responderá a las críticas de asociaciones militares sobre hacinamiento y precariedad en sus alojamientos.
- Brote de sarna: Robles afrontará las preguntas sobre las condiciones del personal militar tras confirmarse un brote de sarna entre los efectivos, el cual el Ministerio desvincula del contacto directo con los migrantes.
- Exigencias a Marruecos y soberanía: La ministra acude tras haber reclamado a las autoridades marroquíes una investigación «hasta el final» para esclarecer la entrada masiva, calificando de «inaceptable» el uso de menores. Asimismo, reafirmará la postura del Gobierno sobre la españolidad de Ceuta y Melilla.
- Labor del CNI y choque institucional: La oposición solicitará explicaciones sobre la falta de alertas previas por parte de los servicios de inteligencia. La sesión estará además condicionada por la polémica con el Partido Popular, que acusa al Ejecutivo de «desplante» por rehusar comparecer en el Senado.