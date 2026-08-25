La ministra de Defensa, Margarita Robles, abre este martes en el Congreso de los Diputados la ronda de explicaciones parlamentarias sobre la gestión del Ejecutivo tras la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta a finales de julio. Su intervención ante la Comisión de Defensa iniciará una serie de rendiciones de cuentas en la que participarán otros siete ministros a lo largo de la semana.

Tras Robles, el calendario previsto incluye la comparecencia de los titulares de Presidencia y Sanidad este miércoles, seguidos por Exteriores, Interior e Inclusión el día 28. Cerrarán la ronda las responsables de Juventud e Infancia y de Igualdad el último día del mes, todas a petición propia de los miembros del Gabinete.

Ejes clave y puntos de fricción en la Comisión

La intervención de Robles se produce en un clima de alta tensión política entre el Gobierno y la oposición, centrada en los siguientes aspectos clave: