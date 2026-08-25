Previsión de precipitaciones persistentes en el Cantábrico y descenso notable de las temperaturas máximas en la mitad norte, frente a valores superiores a los 35 grados en el Mediterráneo y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una actualización urgente en sus mapas de previsión en la que advierte sobre la llegada de lluvias fuertes y persistentes, acompañadas de tormentas localmente fuertes, para la recta final del mes de agosto. Este aviso marca un giro en las condiciones atmosféricas tras un periodo estival caracterizado por las altas temperaturas en el territorio nacional, introduciendo un escenario de inestabilidad que afectará de forma heterogénea a la Península y los archipiélagos.

Según detallan los expertos del organismo meteorológico, tras el tránsito de una borrasca se prevé la consolidación de un tiempo estable en buena parte de la Península y el archipiélago balear por la influencia de las altas presiones. Sin embargo, en la franja del noroeste, la cornisa cantábrica y el oeste del Sistema Central persistirán los cielos nubosos o muy nubosos, registrándose precipitaciones débiles o moderadas de carácter intermitente. En el caso de Asturias y el nordeste de Galicia, la AEMET advierte de que estas precipitaciones pueden ser fuertes y manifestarse acompañadas de aparato tormentoso.

Distribución de la nubosidad y variación de las temperaturas

En el resto del territorio peninsular y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos, aunque con presencia de nubosidad alta. Durante las primeras horas de la jornada se prevé la formación de nubes bajas asociadas a brumas matinales en la mitad oeste peninsular, con un incremento de la nubosidad por la tarde a medida que se avanza hacia el noroeste. No se descarta la aparición de brumas en Galicia, el sudoeste, la zona del Estrecho, los litorales del nordeste y en áreas de montaña de la mitad occidental, así como calima débil en el área de Alborán. Por su parte, la Comunidad Canaria mantendrá cielos poco nubosos o despejados.

En el apartado térmico, los termómetros registrarán un comportamiento desigual según la zona geográfica. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en Galicia, el área cantábrica —donde el desplome será notable, especialmente en el Cantábrico oriental— y la meseta norte. Por el contrario, las máximas irán en aumento en Baleares y en el resto de la Península, alcanzando subidas más acusadas en Andalucía y los litorales mediterráneos. De acuerdo con las estimaciones de la AEMET, se prevé superar el umbral de los 35 grados en los prelitorales de la Comunidad Valenciana, la vega del Segura y en las islas Baleares. En lo relativo a las temperaturas mínimas, se registrará una bajada generalizada, manifestándose de forma más acusada en la mitad este de la Península, mientras que en Canarias apenas se producirán variaciones.

Avisos activados y régimen de vientos

Ante este cuadro meteorológico, los avisos del organismo estatal permanecen activados en previsión de chubascos y tormentas localmente fuertes en Asturias y el nordeste de Galicia, así como por valores térmicos elevados en Baleares y los prelitorales mediterráneos.

En cuanto al comportamiento del viento, predominará la componente suroeste en la Península y Baleares con intensidad floja a moderada, sin descartar la presencia de intervalos fuertes en la mitad norte con tendencia a amainar hacia el final de la tarde. En el litoral mediterráneo y el archipiélago balear el viento soplará moderado de componente sur a partir de las horas centrales del día, mientras que en la fachada cantábrica será moderado de componente oeste y en el área de Alborán se registrará poniente moderado. Finalmente, en el archipiélago canario se mantendrá el régimen habitual de vientos alisios de intensidad moderada.