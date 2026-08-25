En su primera reunión tras el parón estival, el Consejo de Ministros aborda este martes la adopción de un paquete de medidas urgentes para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, así como la declaración de nuevas zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (zonas catastróficas) debido a los incendios forestales e inundaciones registrados este verano.

Antes de la sesión del Gabinete, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar el impacto de la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

Plan de choque para Ceuta

Entre las iniciativas clave previstas para la ciudad autónoma destacan:

Mando único y seguridad nacional: Formalización del real decreto para declarar la «situación de interés para la seguridad nacional» y constituir una estructura de mando único bajo la dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Formalización del real decreto para declarar la «situación de interés para la seguridad nacional» y constituir una estructura de mando único bajo la dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Financiación para menores: Aprobación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la atención e infraestructura para los menores no acompañados en la ciudad.

Aprobación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la atención e infraestructura para los menores no acompañados en la ciudad. Agilización de trámites y derivaciones: Puesta en marcha de mecanismos para acelerar los retornos a Marruecos y el estudio de la propuesta para trasladar a 500 niñas a la Península.

Puesta en marcha de mecanismos para acelerar los retornos a Marruecos y el estudio de la propuesta para trasladar a 500 niñas a la Península. Controles fronterizos y plan socioeconómico: Seguimiento de los controles en aeropuertos fijados a viajeros procedentes de Italia y activación del refuerzo del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022.

Nuevas zonas catastróficas

El Gobierno prevé ampliar la lista de territorios declarados zona afectada por emergencia de protección civil para canalizar ayudas públicas a las comunidades autónomas castigadas por el fuego y las inundaciones en las últimas semanas, completando la declaración aprobada a finales de julio que ya abarcaba 211 enclaves.