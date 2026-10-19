Las intensas lluvias torrenciales provocadas por el paso de la DANA Adam han dejado un balance de cuatro víctimas mortales y numerosos daños materiales, especialmente en las provincias de Valencia y Alicante, donde los servicios de emergencia continúan trabajando en rescates por aire y agua.

Lee tambien: Un tiroteo en una escuela primaria deja cuatro muertos, incluidos tres niños y un profesor

La fase más adversa del temporal ha azotado con extrema violencia la Comunidad Valenciana durante la madrugada, registrando acumulaciones de precipitaciones de hasta 700 litros por metro cuadrado en determinados puntos. Estas cifras históricas han provocado inundaciones severas y han dejado incomunicadas varias localidades de la franja costera comprendida desde el sur de Gandia hasta Oliva.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Víctimas mortales y municipios afectados

El temporal se ha cobrado la vida de cuatro personas hasta el momento. La última víctima mortal ha sido localizada en un camping de la localidad valenciana de Oliva, tratándose de un varón cuyo fallecimiento se produjo por un infarto, según han confirmado fuentes gubernamentales y del Consorcio Provincial de Bomberos de València. Este deceso se suma a las muertes registradas el fin de semana en Barcelona, en Sagunto durante el domingo, y la de otra persona en la misma localidad de Oliva este lunes.

Lee tambien: Un mes del doble terremoto en Venezuela: miles de desaparecidos bajo los escombros e indignación por el balance oficial

Como consecuencia de la acumulación de agua en calles y caminos, los municipios valencianos de Bellreguart, Miramar y Piles continúan con sus accesos totalmente impracticables para vehículos rodados, formando parte de las ocho localidades que inicialmente sufrieron restricciones de movilidad y confinamiento.

Despliegue de los servicios de emergencia

Ante la gravedad de la situación, los equipos de rescate se han empleado a fondo durante toda la jornada, llevando a cabo evacuaciones y rescates mediante el uso de lanchas neumáticas y helicópteros en las zonas anegadas.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología rebajó a media mañana el nivel de aviso meteorológico de rojo a amarillo o naranja, las autoridades y los servicios de emergencias mantienen la alerta y solicitan encarecidamente a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios y permanezca en sus domicilios hasta que la situación quede completamente estabilizada.