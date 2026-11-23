Al menos cuatro personas resultaron heridas este domingo por la tarde después de que un tren de pasajeros de Amtrak chocara con un camión y descarrilara en Lafayette, en el estado estadounidense de Luisiana. Los heridos fueron trasladados a hospitales con lesiones que no ponían en peligro su vida, según el servicio de ambulancias Acadian.

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El accidente ocurrió hacia las 18.00 hora local en un paso a nivel junto a la carretera estadounidense 90, cerca de Thru-Way Park Road y de la localidad de Broussard. El impacto provocó el descarrilamiento de los dos primeros vagones del tren, en el que viajaban 96 personas, según informó la Policía de Lafayette.

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Detalles del accidente en Lafayette

El camión involucrado en el accidente transportaba una máquina de movimiento de tierras y quedó inmovilizado sobre las vías antes de que las barreras del paso a nivel bajaran. El tren redujo la velocidad antes del impacto, según la reconstrucción policial. Tras el accidente, algunos de los pasajeros continuaron su trayecto en autobús hasta Nueva Orleans.

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El Departamento de Transporte de Luisiana cerró la vía de servicio de la carretera 90 entre Park Center Drive y Thru-Way Park Road, y solicitó a los conductores que utilizaran rutas alternativas. Los equipos de emergencia atendieron a más personas en el lugar del accidente.